Під час підготовки дитини до школи важливо пам’ятати про готовність малюка отримувати знання і перебувати в новому середовищі.

Водночас готовність дитини до школи – поняття, яке не варто сприймати вузько і трактувати його лише з позиції інтелектуальної спроможності отримувати знання. За словами сімейного психолога Світлани Ройз, воно містить комплекс складових.

– Готовність дитини до школи – це не одна ознака, не просто бажання чи вміння читати та рахувати. Це сукупність великої кількості емоційних, моторних, соціальних, інтелектуальних ознак і компетенцій, – зазначила Світлана Ройз.

Види готовності дитини до школи:

інтелектуальна (увага, пам’ять, мислення, сприйняття, уява, мова, наявність предметно-специфічних знань, математичних уявлень, просторово-графічної підготовки);

(увага, пам’ять, мислення, сприйняття, уява, мова, наявність предметно-специфічних знань, математичних уявлень, просторово-графічної підготовки); емоційна (здатність витримати розчарування, вміння виконувати завдання, яке не подобається, навички регулювання своєї поведінки);

(здатність витримати розчарування, вміння виконувати завдання, яке не подобається, навички регулювання своєї поведінки); соціальна (готовність бути частиною групи, здатність розуміти значення правил і вміння дотримуватися їх);

(готовність бути частиною групи, здатність розуміти значення правил і вміння дотримуватися їх); моторна та фізична (уміння витримувати навантаження з фізичної точки зору);

(уміння витримувати навантаження з фізичної точки зору); міцність імунітету (чи може організм дитини протистояти вірусам, бактеріям, чи адаптується до нового режиму).

Водночас, щоб зрозуміти, чи готова дитина до школи, потрібно комплексно оцінити її стан. У цьому, за словами Світлани Ройз, допоможуть відповіді на прості запитання.

Як оцінити готовність дитини до школи (запитання):

Наскільки дитина може витримати навантаження?

Як довго вона може перебувати без мами?

Наскільки відносини з батьками сприймаються як надійні?

Наскільки малюк справляється з напруженням, розчаруванням?

Чи багато він спілкувався з різними людьми?

Чи зможе дитина винести напруження, коли на неї якийсь час не звертають персональної уваги?

Чи зможе вона бути частиною групи?

Чи зможе малюк попросити допомоги в інших людей?

Наскільки дитина рухлива, розкута в рухах?

Чи є у неї режим дня, поняття про необхідність дотримання правил?

Як підготувати дитину до школи

Під час підготовки малюка до школи важливо пам’ятати про завдання для розвитку.

Цим можна починати займатися з 3-4 років.

Детальніше про підготовку дитини до школи читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Ройз