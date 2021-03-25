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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Підготовка дитини до школи. Як зрозуміти, чи готова дитина йти до 1 класу

Під час підготовки дитини до школи важливо пам’ятати про готовність малюка отримувати знання і перебувати в новому середовищі.

Підготовка дитини до школи. Як зрозуміти, чи готова дитина йти до 1 класу

Водночас готовність дитини до школи – поняття, яке не варто сприймати вузько і трактувати його лише з позиції інтелектуальної спроможності отримувати знання. За словами сімейного психолога Світлани Ройз, воно містить комплекс складових.

– Готовність дитини до школи – це не одна ознака, не просто бажання чи вміння читати та рахувати. Це сукупність великої кількості емоційних, моторних, соціальних, інтелектуальних ознак і компетенцій, – зазначила Світлана Ройз.

Види готовності дитини до школи:

  • інтелектуальна (увага, пам’ять, мислення, сприйняття, уява, мова, наявність предметно-специфічних знань, математичних уявлень, просторово-графічної підготовки);
  • емоційна (здатність витримати розчарування, вміння виконувати завдання, яке не подобається, навички регулювання своєї поведінки);
  • соціальна (готовність бути частиною групи, здатність розуміти значення правил і вміння дотримуватися їх);
  • моторна та фізична (уміння витримувати навантаження з фізичної точки зору);
  • міцність імунітету (чи може організм дитини протистояти вірусам, бактеріям, чи адаптується до нового режиму).

Водночас, щоб зрозуміти, чи готова дитина до школи, потрібно комплексно оцінити її стан. У цьому, за словами Світлани Ройз, допоможуть відповіді на прості запитання.

Як оцінити готовність дитини до школи (запитання):

  • Наскільки дитина може витримати навантаження?
  • Як довго вона може перебувати без мами?
  • Наскільки відносини з батьками сприймаються як надійні?
  • Наскільки малюк справляється з напруженням, розчаруванням?
  • Чи багато він спілкувався з різними людьми?
  • Чи зможе дитина винести напруження, коли на неї якийсь час не звертають персональної уваги?
  • Чи зможе вона бути частиною групи?
  • Чи зможе малюк попросити допомоги в інших людей?
  • Наскільки дитина рухлива, розкута в рухах?
  • Чи є у неї режим дня, поняття про необхідність дотримання правил?
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Як підготувати дитину до школи

Під час підготовки малюка до школи важливо пам’ятати про завдання для розвитку.

Цим можна починати займатися з 3-4 років.

Детальніше про підготовку дитини до школи читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Ройз

Фото: Pixabay

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