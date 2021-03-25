Під час підготовки дитини до школи важливо пам’ятати про готовність малюка отримувати знання і перебувати в новому середовищі.
Водночас готовність дитини до школи – поняття, яке не варто сприймати вузько і трактувати його лише з позиції інтелектуальної спроможності отримувати знання. За словами сімейного психолога Світлани Ройз, воно містить комплекс складових.
– Готовність дитини до школи – це не одна ознака, не просто бажання чи вміння читати та рахувати. Це сукупність великої кількості емоційних, моторних, соціальних, інтелектуальних ознак і компетенцій, – зазначила Світлана Ройз.
Види готовності дитини до школи:
- інтелектуальна (увага, пам’ять, мислення, сприйняття, уява, мова, наявність предметно-специфічних знань, математичних уявлень, просторово-графічної підготовки);
- емоційна (здатність витримати розчарування, вміння виконувати завдання, яке не подобається, навички регулювання своєї поведінки);
- соціальна (готовність бути частиною групи, здатність розуміти значення правил і вміння дотримуватися їх);
- моторна та фізична (уміння витримувати навантаження з фізичної точки зору);
- міцність імунітету (чи може організм дитини протистояти вірусам, бактеріям, чи адаптується до нового режиму).
Водночас, щоб зрозуміти, чи готова дитина до школи, потрібно комплексно оцінити її стан. У цьому, за словами Світлани Ройз, допоможуть відповіді на прості запитання.
Як оцінити готовність дитини до школи (запитання):
- Наскільки дитина може витримати навантаження?
- Як довго вона може перебувати без мами?
- Наскільки відносини з батьками сприймаються як надійні?
- Наскільки малюк справляється з напруженням, розчаруванням?
- Чи багато він спілкувався з різними людьми?
- Чи зможе дитина винести напруження, коли на неї якийсь час не звертають персональної уваги?
- Чи зможе вона бути частиною групи?
- Чи зможе малюк попросити допомоги в інших людей?
- Наскільки дитина рухлива, розкута в рухах?
- Чи є у неї режим дня, поняття про необхідність дотримання правил?
Як підготувати дитину до школи
Під час підготовки малюка до школи важливо пам’ятати про завдання для розвитку.
Цим можна починати займатися з 3-4 років.
Детальніше про підготовку дитини до школи читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Світлана Ройз