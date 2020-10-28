Из-за ухудшения эпидситуации в Украине школьников и воспитанников детских садов могут снова отправить на дистанционное обучение. В связи с этим родителям снова придется исполнять обязанности не только мамы и папы, но и учителей, воспитателей и руководителей развивающих секций.

Как справиться с новыми обязанностями, мотивировать ребенка и создать здоровую атмосферу дома, Фактам ICTV рассказала детский и семейный психолог Инна Строгова.

— Как родителям справиться с новыми ролями и не сойти с ума на карантине?

— Карантин и домашнее обучение — непростое испытание для каждой семьи, оно может как напомнить прошлые трудности, так и помочь сформировать новые навыки и укрепить отношения.

Начать нужно с проведения домашнего совета мамы и папы, без деток, для того, чтобы родители могли взвесить, что сейчас важно, а что можно отложить, понять, как жить в новых условиях, в каком темпе.

Помочь может график для семьи, распределение дел и обязанностей. Нужно согласовать, кто что может делать (уроки с ребёнком, прогулка с собакой, готовка, загрузка стирки), и записать это.

После этого можно вовлекать деток, поговорить с ними о том, что происходит, и о новом ритме жизни. Послушать их предложения, что они готовы взять на себя, как могут позаботиться о себе и близких путем простых домашних дел.

— Какой график вы бы рекомендовали установить дома — строгий или более расслабленный?

— Здорово, если можно создать график, приближенный к тому, что был ранее. Сохранить ритуалы утра, подготовки к урокам (подъем, душ, завтрак, подготовка рабочего места).

Важно планировать как учебный график, так и перемены, вечерний отдых. Это можно сделать вместе с ребенком: записать, зарисовать график недели вместе, придумать “плюшки” за выполнение домашних дел, самостоятельное изучение уроков и штрафы за невыполнение.

Если у ребенка есть проблемы с самоорганизацией, понадобится больше времени, чтобы адаптироваться, а значит иногда нужно посидеть рядышком, поддержать, найти нужные инструменты.

Распорядок дня — это границы, которые дают чувство безопасности, снимают тревогу. При этом график должен помогать и быть гибким. Любые изменения важно обсудить с ребенком, обосновать.

Читайте: Карантин в Украине — когда дети вернутся за парты

— Как мотивировать ребенка заниматься в домашних условиях, ведь будет соблазн поиграть, отдохнуть?

— Такой соблазн может быть, это нормально. Отдых — важный компонент учебы, и родители могут помочь его организовать, чтобы он был таким же неприкосновенным, как и учебный процесс.

Часто на консультациях родители волнуются, что их ребенок ленивый, ему ничего не нужно, не интересно. При этом лень — это сигнал о том, что ребенок может не видеть смысла в том, что делает, или его организм перешел в энергосберегающий режим (из-за недостатка сил, нарушений сна, возрастных кризисов, гормональных перепадов).

В первом случае важно говорить об этих смыслах, во втором — можно пройти диагностику у педиатра, психолога, сдать анализы.

Важно принять, что дома может не быть такой продуктивности, как в школе. И это можно обсудить с ребенком.

Улучшить продуктивность дома можно, разделив учебный процесс на небольшие части и назначить за них награды. При этом нужно обозначить время для самостоятельной игры, развлечений, когда ребенок сам выбирает, чем будет заниматься.

— Что делать с секциями и кружками?

— Можно сделать разбор секций и кружков или вместе с ребенком поискать альтернативы — онлайн или индивидуальные с педагогом.

Кроме того, можно заняться чем-нибудь вместе с ребенком — спортом или рисованием.

— Как сделать так, чтобы ребенок не висел постоянно в смартфоне? И нормально ли это?

— Сперва нужно изучить, что он там делает и сколько времени это занимает.

Зависание в телефоне выполняет различные функции, иногда — общения или облегчения дистресса, побега от реальности. Нужно понять, что он там делает, и разобраться с этим вопросом.

— Нужно ли навязываться ребенку и слишком входить в роль учителей/воспитателей/тренеров?

— Роль мамы и папы — особенная, частично родителем могут быть педагогами, тренерами, воспитателями, при этом базовые потребности в любви и заботе могут быть реализованы в первую очередь рядом с мамой и папой, близкими.

Время вместе может быть очень наполняющим как для родителей, так и для ребенка. И вы вместе можете его планировать.

Нужно спросить у ребенка, во что он хочет поиграть и как это делать. Важно учитывать, что ребенок может захотеть прекратить игру раньше вас, это нормально, просто ему на сейчас может быть достаточно.

— Что делать, если у ребенка возникла депрессия или же плохое настроение от постоянного нахождения дома?

— Когда ребенок не хочет ничем заниматься, утратил интерес к хобби, важно понять, почему так происходит.

Это может быть симптомами депрессии или же это просто упадок сил. Чтобы разобраться, важно обратиться к специалисту (педиатру, неврологу, психологу) за диагностикой.

В таком состоянии ребенку может понадобиться поддержка больше, чем обычно, потому что, помимо уроков и привычных дел, еще нужно учиться справляться с внутренним невидимым противником (упадком сил, деструктивными мыслями).

— Что делать с работой и свободным временем родителей? Как организовать график и сколько времени они должны уделять себе?

— Организация рабочего времени взрослого, как и ребенка, должна включать перерывы для отдыха и восстановления. Их частота и продолжительность уже регулируется индивидуально, в зависимости от задачи, утомляемости.

Также можно составить список вариантов отдыха, начиная с самых маленьких доступных ежедневных дел: попить чай с мятой, послушать любимую музыку, погулять в парке, почитать книгу, посмотреть сериал.

Как справиться с осенней депрессией

Осенью некоторые люди могут страдать от осенней депрессии.

На это влияет сокращение светового дня, процессы, происходящие в природе. Психолог озвучил советы, как можно справиться с этим состоянием.

Как преодолеть осеннюю депрессию, читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник