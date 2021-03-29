Андрей Аксенов: биография мэра Доброполья, победившего на выборах в Раду

Согласно последним данным ЦИК, на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе №50 Донецкой области побеждает Андрей Аксенов.

После обработки 100% протоколов нынешний мэр Доброполья Андрей Аксенов получил 65,4% голосов.

В Раде он займет место депутата Романа Требушкина, который ушел с должности после победы на местных выборах 2020, став мэром Покровска.

Биография Андрея Аксенова и главные факты о его политической карьере — далее в материале.

Биография Андрея Аксенова

Аксенов Андрей Анатольевич родился 2 февраля 1971 года в поселке Новодонецкое города Доброполье Донецкой области. Образование высшее.

В 2010 году стал главой поселкового совета Новодонецкого от Партии регионов.

Уже в 2014 году, во время начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе Андрея Аксенова обвинили в поддержке так называемого референдума о создании “ДНР”.

Будучи главой Новодонецкого, он не препятствовал работе “палатки для сбора подписей” в поддержку отделения Донецкой области от Украины.

В 2015 году Аксенова избрали мэром Доброполья: на этот раз он баллотировался как самовыдвиженец.

Крымский вопрос

В 2017 году политик вновь оказался в центре скандала, связанного с войной на Донбассе. Во время сентябрьской сессии городского совета Андрей Аксенов выступил против предложения почтить память погибших бойцов АТО минутой молчания.

В том же 2017 году в сети появились документальные свидетельства того, что Аксенов посещал Крым после оккупации РФ и даже подал заявку на получение российского гражданства.

Параллельно полиция открыла уголовное дело против Аксенова по факту растраты государственного имущества и подделки документов.

В 2018 году политика объявили в розыск. Тем временем заместитель Аксенова сообщил, что тот находится на “лечении онкологии” в Германии.

Суд и возвращение в горсовет

В Украину Андрей Аксенов вернулся в начале 2019 года.

Суд присудил ему круглосуточный домашний арест, но впоследствии изменил приговор на личное обязательство. Параллельно Аксенова отстранили от должности городского главы.

В 2020 году Андрей Аксенов вновь победил на выборах мэра Доброполья.

Во время одной из пресс-конференций в Киеве, где обсуждались фальсификации на выборах, активисты набросились на Аксенова, облили водой и забросали яйцами.

На посту мэра Доброполья Андрей Аксенов находится и сейчас. Также он возглавляет неправительственную ассоциацию угольных городов Донбасса.

Фото: Телевидение КАПРИ, Донбасс. Реалии