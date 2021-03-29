Андрій Аксьонов: біографія мера Добропілля, який переміг на виборах в Раду

За останніми даними ЦВК, на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №50 Донецької області перемагає Андрій Аксьонов.

Після опрацювання 100% протоколів нинішній мер Добропілля Андрій Аксьонов здобув 65,4% голосів.

В Раді він займе місце депутата Романа Требушкіна, який пішов з посади через перемогу на місцевих виборах 2020, ставши мером Покровська.

Біографія Андрія Аксьонова та головні факти про його політичну кар’єру – далі у матеріалі.

Біографія Андрія Аксьонова

Аксьонов Андрій Анатолійович народився 2 лютого 1971 року в смт Новодонецьке міста Добропілля Донецької області. Освіта вища.

У 2010 році став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів.

Вже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Андрія Аксьонова звинуватили у підтримці так званого референдуму про створення “ДНР”.

Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі “намету для збору підписів” на підтримку відділення Донецької області від України.

У 2015 році Андрія Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

Кримське питання

У 2017 році політик знову опинився в центрі скандалу, пов’язаного з війною на Донбасі. Під час вересневої сесії міської ради Андрій Аксьонов виступив проти пропозиції вшанувати пам’ять загиблих бійців АТО хвилиною мовчання.

У тому ж 2017 році з’явилася інформація, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.

Паралельно поліція відкрила кримінальну справу проти Аксьонова за фактом розтрати державного майна і підробки документів.

У 2018 році політика оголосили в розшук. Тим часом заступник Аксьонова повідомив, що той перебуває на “лікуванні онкології” в Німеччині. Наразі на сайті МВС така інформація відсутня.

Суд і повернення в міськраду

До України Андрій Аксьонов повернувся на початку 2019 року.

Суд присудив йому цілодобовий домашній арешт, але згодом змінив вирок на особисте зобов’язання. Паралельно Аксьонова відсторонили від посади міського голови.

Під час однієї з прес-конференцій у Києві, де обговорювалися фальсифікації на виборах 2019 року, активісти накинулися на Аксьонова, облили водою та закидали яйцями.

У 2020 році Андрій Аксьонов знову переміг на виборах мера Добропілля.

На посаді мера Аксьонов перебуває і зараз. Також він очолює неурядову асоціацію вугільних міст Донбасу.

Фото: Телебачення КАПРІ, Донбас. Реалії