Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в течение 2020 года по официальному месту работы получил 692 287 грн. Также ему поступили проценты от Ощадбанка — 123 151 грн.

В собственности Авакова и его жены — две квартиры в Харькове и одна в Чугуеве, два земельных участка в Харьковской области, а также номер в гостинице Гостиничный комплекс Киев.

Глава МВД Украины обладает рядом ценных картин, в частности художника Пабло Пикассо, ценными монетами, драгоценными часами (Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre), коллекцией марок, вин и даже оружия.

Его жена задекларировалашубы из меха каракуля, норки и соболя, брендовые сумки (Chanel, Louis Vuitton) и драгоценности с бриллиантами.

Кроме того, в декларации Авакова говорится об авторских правах на книги Ленин с нами, Зеленая тетрадь и Мгновения Харьковской весны.

Денежные активы Авакова

На банковских счетах — 794 421 грн, $199 506, €1 260;

На счетах в банках жены — 161 761 грн, $53 661;

Активы в слитке золота — 200 тыс. грн;

Наличными — 6 тыс. грн, $9,4 тыс., €42 950, 96 тыс. японских иен, £4 тыс., 300 австралийских долларов;

Наличные средства жены — 8 тыс. грн, $49 тыс., € 10 тыс., £ 15 790;

Средства, размещенные на банковских счетах за рубежом (Италия) — €148 111 и от жены — € 1 497 679.

Декларация Дениса Шмыгаля

Согласно декларации, в 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал 540 052 грн. Денежные активы Шмыгаля составляют более 200 тыс. грн.

Он владеет земельными участками, а автомобиль есть только у жены. Смотрите декларацию Дениса Шмыгаля на Фактах ICTV.

Источник: Единый государственный реестр деклараций