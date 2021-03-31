PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Никаких дополнительных каникул: КГГА о работе школ в Киеве во время локдауна

И-за усиления карантина в Киеве в столичных школах не планируют делать дополнительные каникулы. С 5 апреля на онлайн-обучение переведут учеников начальной школы — 1- 4 классов. Ученики 5-11 классов уже учатся дистанционно.

школяр навчання вдома

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян.

— Никаких дополнительных каникул, последняя четверть в школах уже началась. В течении следующих двух дней учителя могут взять необходимый им методический материал и средства связи для ведения онлайн-уроков, — отметила она.

Читайте
Как будет работать метро в Киеве во время локдауна

Карантин в Киеве

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. В частности, закрывают все школы и детские сады.

Наземный общественный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуск. А заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

Источник: Громадське радио

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка