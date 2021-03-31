И-за усиления карантина в Киеве в столичных школах не планируют делать дополнительные каникулы. С 5 апреля на онлайн-обучение переведут учеников начальной школы — 1- 4 классов. Ученики 5-11 классов уже учатся дистанционно.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян.

— Никаких дополнительных каникул, последняя четверть в школах уже началась. В течении следующих двух дней учителя могут взять необходимый им методический материал и средства связи для ведения онлайн-уроков, — отметила она.

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Карантин в Киеве

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. В частности, закрывают все школы и детские сады.

Наземный общественный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуск. А заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

Источник: Громадське радио