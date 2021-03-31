Через посилення карантину у Києві у столичних школах не планують робити додаткові канікули. З 5 квітня на онлайн-навчання переведуть учнів початкової школи – 1- 4 класів. Учні 5-11 класів вже навчаються дистанційно.

Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.

– Жодних додаткових канікул, остання чверть у школах вже розпочалася. За наступні два дні вчителі можуть взяти необхідний їм методичний матеріал та засоби зв’язку для ведення онлайн-уроків, – зазначила вона.

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Карантин у Києві

З понеділка, 5 квітня, у Києві посилюють карантин. Зокрема, закривають усі школи і дитячі садочки.

Наземний громадський транспорт і метро працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто тільки для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів повинні відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустку. А заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.

Джерело: Громадське радіо