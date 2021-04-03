Обострение ситуации на Донбассе: Офис президента провел закрытое совещание

На фоне серьезного обострения ситуации в районе ООС на Донбассе Офис президента провел закрытое совещание. На ней присутствовали представители разведки и силовых структур.

Такую информацию журналистам подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, встреча состоялась в четверг, 1 апреля.

Также Данилов заверил, что СНБО постоянно отслеживает ситуацию на участках российско-украинской границы и в зоне проведения ООС.

— Мы каждый день мониторим ситуацию. Ситуация находится под полным контролем, — заявил Алексей Данилов.

По результатам закрытого совещания в Офисе президента понятно, что реального масштабного нападения со стороны России не ожидается.

В то же время стоит ожидать дальнейших провокаций в зоне ООС, связанных с нарушением режима прекращения огня.

— С высокой вероятностью может увеличиться количество провокаций, количество обстрелов. Но широкомасштабного наступления России не будет. Это будет слишком дорого для них.

Ситуация на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года.

Только за 2 апреля в зоне проведения ООС зафиксировали 14 нарушений режима тишины. Были ранены двое военных и один гражданский.

Политики и международные партнеры Украины рассчитывают на дипломатический способ разрешения конфликта на Донбассе.

В то же время Россия систематически отказывается выполнять Минские договоренности.

Источник: Суспільне