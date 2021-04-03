Загострення ситуації на Донбасі: Офіс президента провів закриту нараду

На тлі серйозного загострення ситуації в районі ООС на Донбасі Офіс президента провів закриту нараду. На ній були присутні представники розвідки і силових структур.

Таку інформацію журналістам підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, зустріч відбулася в четвер, 1 квітня.

Також Данілов запевнив, що РНБО постійно відстежує ситуацію на ділянках україно-російському кордоні та у зоні проведення ООС.

– Ми кожного дня моніторимо ситуацію. Ситуація знаходиться під повним контролем.

За результатами закритої наради в Офісі президента зрозуміло, що реального масштабного нападу з боку Росії не очікується.

Натомість варто очікувати подальших провокацій в зоні ООС, пов’язаних із порушенням режиму припинення вогню.

З високою вірогідністю може збільшитись кількість провокацій, кількість обстрілів. Але широкомасштабного наступу Росії не буде. Це буде надто дорого для них.

Ситуація на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року.

Лише за 2 квітня в зоні проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму тиші. Було поранено двох військових і одного цивільного.

Політики та міжнрародні партнери України розраховують на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту на Донбасі.

Тим часом Росія систематично відмовляється виконувати Мінські домовленості.

Джерело: Суспільне