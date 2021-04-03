С 3 апреля жесткий карантин начал действовать еще в двух городах Украины и одном регионе. Меры усилили в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.

Факты ICTV выяснили, какие меры будут действовать на этих территориях.

Карантин в Запорожье

В городе ввели такие запреты:

заведения питания, кроме служб доставки, будут работать с понедельника по пятницу с 6.00 до 20.00;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме спортивных, но без зрителей;

прекратили работу кинотеатров и других учреждений культуры;

запретили деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

остановили деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

запрещена деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Транспорт в Запорожье продолжит работать, но сможет перевозить лишь количество пассажиров, равное числу сидячих мест. Обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

Карантин в Николаеве

В городе разрешена работа общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6.30 до 9.00, с 16.30 до 19.00.

В Николаеве приостановили деятельность торговых ярмарок и уличных площадок.

Школьники всех классов будут обучаться дистанционно.

Карантин в Полтавской области

С 3 по 17 апреля в Полтавской области запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Ограничения:

прием посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях питания (только навынос);

запрещены работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий;

под запретом работа торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;

ограничена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

не разрешено оказание финансовых услуг;

приостановлена работа парикмахерских и салонов красоты;

учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме воспитанников детских садиков, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

Карантин в Украине

С конца февраля 2021 года в Украине действует адаптивный карантин.

Он позволяет усиливать и ослаблять меры в регионах в зависимости от эпидситуации.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Владимир Буряк, Николаевский горсовет, Полтавская ОГА