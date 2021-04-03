С 3 апреля жесткий карантин начал действовать еще в двух городах Украины и одном регионе. Меры усилили в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.
Факты ICTV выяснили, какие меры будут действовать на этих территориях.
Карантин в Запорожье
В городе ввели такие запреты:
- заведения питания, кроме служб доставки, будут работать с понедельника по пятницу с 6.00 до 20.00;
- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме спортивных, но без зрителей;
- прекратили работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- запретили деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- остановили деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- запрещена деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.
Транспорт в Запорожье продолжит работать, но сможет перевозить лишь количество пассажиров, равное числу сидячих мест. Обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.
Карантин в Николаеве
В городе разрешена работа общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6.30 до 9.00, с 16.30 до 19.00.
В Николаеве приостановили деятельность торговых ярмарок и уличных площадок.
Школьники всех классов будут обучаться дистанционно.
Карантин в Полтавской области
С 3 по 17 апреля в Полтавской области запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.
Ограничения:
- прием посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях питания (только навынос);
- запрещены работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
- под запретом работа торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
- ограничена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- не разрешено оказание финансовых услуг;
- приостановлена работа парикмахерских и салонов красоты;
- учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме воспитанников детских садиков, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.
Карантин в Украине
С конца февраля 2021 года в Украине действует адаптивный карантин.
Он позволяет усиливать и ослаблять меры в регионах в зависимости от эпидситуации.
Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Владимир Буряк, Николаевский горсовет, Полтавская ОГА