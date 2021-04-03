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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Жесткий карантин: меры усилили в Запорожье, Николаеве и Полтавской области

С 3 апреля жесткий карантин начал действовать еще в двух городах Украины и одном регионе. Меры усилили в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.

Карантин

Факты ICTV выяснили, какие меры будут действовать на этих территориях.

Карантин в Запорожье

В городе ввели такие запреты:

  • заведения питания, кроме служб доставки, будут работать с понедельника по пятницу с 6.00 до 20.00;
  • запрет на проведение массовых мероприятий, кроме спортивных, но без зрителей;
  • прекратили работу кинотеатров и других учреждений культуры;
  • запретили деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • остановили деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • запрещена деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Транспорт в Запорожье продолжит работать, но сможет перевозить лишь количество пассажиров, равное числу сидячих мест. Обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

Карантин в Николаеве

В городе разрешена работа общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6.30 до 9.00, с 16.30 до 19.00.

В Николаеве приостановили деятельность торговых ярмарок и уличных площадок.

Школьники всех классов будут обучаться дистанционно.

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Карантин в Полтавской области

С 3 по 17 апреля в Полтавской области запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Ограничения: 

  • прием посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях питания (только навынос);
  • запрещены работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
  • под запретом работа торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
  • ограничена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • не разрешено оказание финансовых услуг;
  • приостановлена работа парикмахерских и салонов красоты;
  • учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме воспитанников детских садиков, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

Карантин в Украине

С конца февраля 2021 года в Украине действует адаптивный карантин.

Он позволяет усиливать и ослаблять меры в регионах в зависимости от эпидситуации.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Владимир Буряк, Николаевский горсовет, Полтавская ОГА

Фото: Pixabay

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