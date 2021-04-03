З 3 квітня жорсткий карантин розпочав діяти ще у двох містах України та одному регіоні. Заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві та Полтавської області.
Факти ICTV з’ясували, які заходи діятимуть на цих територіях.
Карантин у Запоріжжі
У місті запровадили такі заборони:
- заклади харчування, крім служб доставки, працюватимуть з понеділка до п’ятниці з 6.00 до 20.00;
- заборона на проведення масових заходів, крім спортивних, але без глядачів;
- припинили роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
- заборонили діяльність установ, що надають послуги з розміщення;
- зупинили діяльність спортивних залів і фітнес-центрів;
- заборонена діяльність ринків і магазинів, крім продовольчих.
Транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, але зможе перевозити лише кількість пасажирів, яка дорівнює числу сидячих місць. Навчання у 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.
Карантин у Миколаєві
У місті дозволено роботу громадського транспорту лише вранці та ввечері за графіком: з 6.30 до 9.00, з 16.30 до 19.00.
У Миколаєві призупинили діяльність торгових ярмарків і вуличних майданчиків.
Школярі всіх класів навчатимуться дистанційно.
Карантин у Полтавській області
З 3 до 17 квітня у Полтавській області заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.
Обмеження:
- прийом відвідувачів у кафе, ресторанах та інших закладах харчування (лише навиніс);
- заборонено роботу закладів культури і проведення масових заходів;
- під забороною робота торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
- обмежено роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- заборонено надання фінансових послуг;
- призупинено роботу перукарень та салонів краси;
- учням заборонили відвідувати освітні заклади, крім вихованців дитячих садків, учнів початкових класів, спецшкіл і реабілітаційних центрів.
Карантин в Україні
З кінця лютого 2021 року в Україні діє адаптивний карантин.
Він дозволяє посилювати і послаблювати заходи у регіонах залежно від епідситуації.
Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Володимир Буряк, Миколаївська міськрада, Полтавська ОДА