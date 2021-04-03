З 3 квітня жорсткий карантин розпочав діяти ще у двох містах України та одному регіоні. Заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві та Полтавської області.

Факти ICTV з’ясували, які заходи діятимуть на цих територіях.

Карантин у Запоріжжі

У місті запровадили такі заборони:

заклади харчування, крім служб доставки, працюватимуть з понеділка до п’ятниці з 6.00 до 20.00;

заборона на проведення масових заходів, крім спортивних, але без глядачів;

припинили роботу кінотеатрів та інших закладів культури;

заборонили діяльність установ, що надають послуги з розміщення;

зупинили діяльність спортивних залів і фітнес-центрів;

заборонена діяльність ринків і магазинів, крім продовольчих.

Транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, але зможе перевозити лише кількість пасажирів, яка дорівнює числу сидячих місць. Навчання у 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.

Карантин у Миколаєві

У місті дозволено роботу громадського транспорту лише вранці та ввечері за графіком: з 6.30 до 9.00, з 16.30 до 19.00.

У Миколаєві призупинили діяльність торгових ярмарків і вуличних майданчиків.

Школярі всіх класів навчатимуться дистанційно.

Карантин у Полтавській області

З 3 до 17 квітня у Полтавській області заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Обмеження:

прийом відвідувачів у кафе, ресторанах та інших закладах харчування (лише навиніс);

заборонено роботу закладів культури і проведення масових заходів;

під забороною робота торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;

обмежено роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

заборонено надання фінансових послуг;

призупинено роботу перукарень та салонів краси;

учням заборонили відвідувати освітні заклади, крім вихованців дитячих садків, учнів початкових класів, спецшкіл і реабілітаційних центрів.

Карантин в Україні

З кінця лютого 2021 року в Україні діє адаптивний карантин.

Він дозволяє посилювати і послаблювати заходи у регіонах залежно від епідситуації.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Володимир Буряк, Миколаївська міськрада, Полтавська ОДА