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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Жорсткий карантин: заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві та Полтавській області

З 3 квітня жорсткий карантин розпочав діяти ще у двох містах України та одному регіоні. Заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві та Полтавської області.

Карантин

Факти ICTV з’ясували, які заходи діятимуть на цих територіях.

Карантин у Запоріжжі

У місті запровадили такі заборони:

  • заклади харчування, крім служб доставки, працюватимуть з понеділка до п’ятниці з 6.00 до 20.00;
  • заборона на проведення масових заходів, крім спортивних, але без глядачів;
  • припинили роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
  • заборонили діяльність установ, що надають послуги з розміщення;
  • зупинили діяльність спортивних залів і фітнес-центрів;
  • заборонена діяльність ринків і магазинів, крім продовольчих.

Транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, але зможе перевозити лише кількість пасажирів, яка дорівнює числу сидячих місць. Навчання у 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.

Карантин у Миколаєві

У місті дозволено роботу громадського транспорту лише вранці та ввечері за графіком: з 6.30 до 9.00, з 16.30 до 19.00.

У Миколаєві призупинили діяльність торгових ярмарків і вуличних майданчиків.

Школярі всіх класів навчатимуться дистанційно.

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Карантин у Полтавській області

З 3 до 17 квітня у Полтавській області заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Обмеження:

  • прийом відвідувачів у кафе, ресторанах та інших закладах харчування (лише навиніс);
  • заборонено роботу закладів культури і проведення масових заходів;
  • під забороною робота торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
  • обмежено роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • заборонено надання фінансових послуг;
  • призупинено роботу перукарень та салонів краси;
  • учням заборонили відвідувати освітні заклади, крім вихованців дитячих садків, учнів початкових класів, спецшкіл і реабілітаційних центрів.

Карантин в Україні

З кінця лютого 2021 року в Україні діє адаптивний карантин.

Він дозволяє посилювати і послаблювати заходи у регіонах залежно від епідситуації.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Володимир Буряк, Миколаївська міськрада, Полтавська ОДА

Фото: Pixabay

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