Михаил Поплавский на своей малой родине открыл современное креативное детское кафе ПоплавОк.
Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области, сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.
— Для меня это счастливый момент — порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине!
Приглашаю посетить детское кафе ПоплавОк и приятно провести время со своей малышней! Дети объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье, — отметил Михаил Поплавский.
В день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли 500 детей.
В кафе ПоплавОк, кроме любимых лакомств, детишек ждали приставка PlayStation 5, популярные игры, аэрохоккей и другие забавы.
Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в кафе понравились как детям, так и их родителям.
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Творчество Поплавского
Михаил Поплавский презентовал яркий ремейк на свою легендарную песню Сало.
Новое видео Михаила Поплавского было снято в голливудском стиле.
Подробнее о деятельности Михаила Поплавского читайте на Фактах ICTV.
Источник: Михаил Поплавский
Фото: Михаил Поплавский