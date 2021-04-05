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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Украинский Диснейленд: Поплавский открыл креативное кафе ПоплавОк для детей

Михаил Поплавский на своей малой родине открыл современное креативное детское кафе ПоплавОк.

Поплавський

Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области, сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

— Для меня это счастливый момент — порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине!

Приглашаю посетить детское кафе ПоплавОк и приятно провести время со своей малышней! Дети объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье, — отметил Михаил Поплавский.

В день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли 500 детей.

В кафе ПоплавОк, кроме любимых лакомств, детишек ждали приставка PlayStation 5, популярные игры, аэрохоккей и другие забавы.

  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
  • Поплавський
Украинский Диснейленд: Поплавский открыл креативное кафе ПоплавОк для детей / 5 фотографий

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в кафе понравились как детям, так и их родителям.

 

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

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Творчество Поплавского

Михаил Поплавский презентовал яркий ремейк на свою легендарную песню Сало.

Новое видео Михаила Поплавского было снято в голливудском стиле.

Подробнее о деятельности Михаила Поплавского читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Поплавский

Фото: Михаил Поплавский

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