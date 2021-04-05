Михаил Поплавский на своей малой родине открыл современное креативное детское кафе ПоплавОк.

Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области, сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

— Для меня это счастливый момент — порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине!

Приглашаю посетить детское кафе ПоплавОк и приятно провести время со своей малышней! Дети объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье, — отметил Михаил Поплавский.