Михайло Поплавський на малій батьківщині відкрив сучасне креативне дитяче кафе ПоплавОк.

Урочисте відкриття відбулося у місті Благовіщенському Кіровоградської області, повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

– Для мене це щаслива мить – порадувати своїх земляків! У чудовій атмосфері провели день разом із дітворою! Я дивлюся у майбутнє і хочу, щоб наші діти були щасливими в незалежній Україні!

Запрошую відвідати дитяче кафе ПоплавОк та приємно провести час зі своєю малечею! Діти об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя, – зазначив Михайло Поплавський.