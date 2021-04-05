Михайло Поплавський на малій батьківщині відкрив сучасне креативне дитяче кафе ПоплавОк.
Урочисте відкриття відбулося у місті Благовіщенському Кіровоградської області, повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.
– Для мене це щаслива мить – порадувати своїх земляків! У чудовій атмосфері провели день разом із дітворою! Я дивлюся у майбутнє і хочу, щоб наші діти були щасливими в незалежній Україні!
Запрошую відвідати дитяче кафе ПоплавОк та приємно провести час зі своєю малечею! Діти об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя, – зазначив Михайло Поплавський.
У день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітали 500 дітей.
У кафе ПоплавОк, окрім улюблених смаколиків, на дітвору чекали приставка PlayStation 5, найпопулярніші ігри, аерохокей та інші забави.
Привабливий інтер’єр із зображенням героїв казок і мультфільмів, смачні частування, ігри та розваги в кафе сподобалися як дітям, так і їхнім батькам.
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Творчість Поплавського
Михайло Поплавський презентував яскравий ремейк на свою легендарну пісню Сало.
Нове відео Михайла Поплавського було знято у голлівудському стилі.
Детальніше про діяльність Михайла Поплавського читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Михайло Поплавський
Фото: Михайло Поплавський