Стандартный расчетный период — 12 месяцев. Поскольку в 2021 году 365 календарных дней, то его продолжительность определяем на основе этой цифры и отнимаем от них 11 нерабочих или праздничных дней, которые мы упоминали в Шаге 1.

Однако, если работник проработал менее года и идет в ежегодный отпуск, за расчетный период берется фактическое время работы, то есть с первого числа месяца после оформления до первого числа месяца, в котором предоставляется отпуск.

Важный момент! Если человек оформлен не с первого числа месяца, однако дата приема на работу является первым рабочим днем ​​месяца, то этот месяц учитывается в расчетный период как полный.