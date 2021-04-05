Шаг 1. Изучаем принципы начисления отпускных в 2021 году
Алгоритм начисления отпускных включает определение расчетного периода и вычисление средней зарплаты. Из-за изменений в законодательстве следует обратить внимание на важные моменты.
Что учитывается:
- Доходы за последние 12 месяцев перед месяцем ухода в отпуск.
- Больничные (суммы и дни болезни) и декретные (помощь в связи с беременностью и родами) включаются в расчет среднедневной зарплаты.
- Премии и другие выплаты, которые выплачиваются за два месяца или более длительный период.
- Отпускные, суммы индексации, месячные премии, которые приходятся на расчетный период, включаются в расчет среднедневной заработной платы.
Что не учитывается:
- Праздничные и нерабочие дни (их в 2021 году 11) — как для исчисления среднедневной зарплаты, так и при оплате дней отпуска.
- Материальная помощь и другие единовременные выплаты, например компенсация за неиспользованный отпуск или выходное пособие.
- Если работник весь месяц был в неоплачиваемом отпуске, то данный месяц полностью исключается из расчетов, включая премии или надбавки, если они имели место в таком месяце.
Шаг 2. Определяем расчетный период
Стандартный расчетный период — 12 месяцев. Поскольку в 2021 году 365 календарных дней, то его продолжительность определяем на основе этой цифры и отнимаем от них 11 нерабочих или праздничных дней, которые мы упоминали в Шаге 1.
Однако, если работник проработал менее года и идет в ежегодный отпуск, за расчетный период берется фактическое время работы, то есть с первого числа месяца после оформления до первого числа месяца, в котором предоставляется отпуск.
Важный момент! Если человек оформлен не с первого числа месяца, однако дата приема на работу является первым рабочим днем месяца, то этот месяц учитывается в расчетный период как полный.
Шаг 3. Определяем суммарный заработок за расчетный период
Мы просто суммируем основную зарплату за 12 месяцев расчетного периода, а также премии и больничные, если такие были.
Шаг 4. Вычисляем среднедневную зарплату
Для этого делим суммарный заработок за последние перед предоставлением отпуска 12 месяцев или за фактически отработанный период (расчетный период), описанный в Шаге 3, на соответствующее количество календарных дней расчетного периода (без праздничных дней).
Шаг 5. Рассчитываем сумму отпускных
Полученную среднедневную зарплату умножаем на количество календарных дней отпуска.
Рассмотрим на конкретном примере. Вы имеете официальную зарплату 10 тыс. грн и планируете 14 дней отпуска.
Сначала определяем расчетный период — это предыдущие 12 месяцев перед отпуском без 11 праздничных дней. То есть от 365 дней отнимаем 11 праздничных и получаем 354.
А теперь подсчитаем сумму выплат за расчетный период. То есть умножаем нашу зарплату 10 000 грн на 12 месяцев. Получается 120 тыс. грн.
Эти 120 000 грн делим на 354 дней и получаем среднедневную зарплату 338,9 грн.
Остается последний шаг — определение размера отпускных. Для этого среднедневную зарплату умножаем на количество дней отпуска — то есть 338,9 на 14.
В итоге мы можем рассчитывать на 4 744 грн отпускных, которые по закону должны получить за три дня до начала отпуска.