Крок 1. Вивчаємо принципи нарахування відпускних у 2021 році
Алгоритм нарахування відпускних передбачає визначення розрахункового періоду та обчислення середньої зарплати. Через зміни у законодавстві слід звернути увагу на важливі моменти.
Що враховується:
- Доходи за останні 12 місяців перед місяцем виходу у відпустку.
- Лікарняні (суми та дні хвороби) та декретні (допомога у зв’язку з вагітністю та пологами) вносяться до розрахунку середньоденної зарплати.
- Премії та інші виплати за два місяці або довший період.
- Відпускні, суми індексації, місячні премії, які припадають на розрахунковий період, вносяться до розрахунку середньоденної заробітної плати.
Що не враховується:
- Святкові та неробочі дні (їх у 2021 році 11) – як для обчислення середньоденної зарплати, так і для оплати днів відпустки.
- Матеріальна допомога та інші одноразові виплати, наприклад компенсація за невикористану відпустку чи вихідна допомога.
- Якщо працівник весь місяць був у неоплачуваній відпустці, то цей місяць повністю виключається з розрахунків, разом із усіма преміями чи надбавками, якщо вони мали місце в такому місяці.
Крок 2. Визначаємо розрахунковий період
Стандартний розрахунковий період – 12 місяців. Оскільки у 2021 році 365 календарних днів, то його тривалість визначаємо на основі цієї цифри і віднімаємо від них 11 неробочих або святкових днів, які ми згадували у Кроці 1.
Проте, якщо працівник пропрацював менше року і йде в щорічну відпустку, розрахунковий період береться за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка.
Важливий момент! Якщо людина оформлена не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний.
Крок 3. Визначаємо сумарний заробіток за розрахунковий період
Ми просто додаємо основну зарплату за 12 місяців розрахункового періоду, а також премії та лікарняні, якщо такі були.
Крок 4. Обчислюємо середньоденну зарплату
Для цього ділимо сумарний заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період), описаний у Кроці 3, на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду (без святкових днів).
Крок 5. Розраховуємо суму відпускних
Отриману середньоденну зарплату множимо на кількість календарних днів відпустки.
Розглянемо на конкретному прикладі. Ви маєте офіційну зарплату 10 тис. грн і плануєте 14 днів відпустки.
Спочатку визначаємо розрахунковий період – це попередні 12 місяців перед відпусткою без 11 святкових днів. Тобто від 365 днів віднімаємо 11 святкових і отримуємо 354.
А тепер підрахуємо суму виплат за розрахунковий період. Тобто множимо нашу зарплату 10 000 грн на 12 місяців. Виходить 120 тис. грн.
Ці 120 000 грн ділимо на 354 днів і отримуємо середньоденну зарплату 338,9 грн.
Залишається останній крок – визначення розміру відпускних. Для цього середньоденну зарплату множимо на кількість днів відпустки – тобто 338,9 на 14.
Отже, ми можемо розраховувати на 4 744 грн відпускних, які за законом маємо отримати за три дні до початку відпустки.