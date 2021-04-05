Стандартний розрахунковий період – 12 місяців. Оскільки у 2021 році 365 календарних днів, то його тривалість визначаємо на основі цієї цифри і віднімаємо від них 11 неробочих або святкових днів, які ми згадували у Кроці 1.

Проте, якщо працівник пропрацював менше року і йде в щорічну відпустку, розрахунковий період береться за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Важливий момент! Якщо людина оформлена не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний.