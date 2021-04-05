Выздоровел от коронавируса, но все еще больной — в такой ситуации оказываются тысячи украинцев, кто перенес болезнь. Несмотря на то, что тест отрицательный, история может только начинаться.

В так сказать у второго раунда болезни даже название появилось — постковидный синдром. Его логика проста — там, где тонко, там и рвется.

Семейный врач Олеся Гетьман отмечает, всех, кто переболел коронавирусом, около 20% имеют осложнения. То есть у каждого пятого болезнь становится чуть ли не хронической. В сети это явление назвали длинным ковидом.

Угроза появляется тогда, когда ее уже не ожидаешь. От чего это зависит? Условно причины возникновения осложнений разделяют на три типа: органические поражения, когда вирус физически повреждает внутренние органы и даже мозг. Чрезмерный ответ иммунной системы, вызывает воспаление. А также тромбозы сосудов.

Европейские ученые предварительно установили, что риск осложнений у женщин больше, чем у мужчин. Чувствительными являются люди среднего возраста, а также с хроническими заболеваниями, как диабет, пороки сердца или легких.

Израильский врач Борис Брыль рассказывает, что в Израиле для постковидных создали специальные центры помощи. Тогда как у нас лечат осложнения преимущественно как обычные заболевания. Поэтому украинцы ищут решение в интернете. В соцсетях группы постковидников насчитывают по несколько десятков тысяч участников.

Врачи считают, что чуть ли не половина осложнений вызваны психосоматикой. Это когда от пережитого стресса люди сами себе придумывают болезни. Среди действительно физических последствий может быть, например, потеря обоняния. Ведь доказано, что коронавирус повреждает нервные окончания обонятельных рецепторов, восстановление которых может длиться до полутора года. А вот запахи можно вернуть быстрее — с помощью ароматерапии.

Вариантов ароматерапии несколько. Самый простой — просто понюхать баночку со специальным маслом в течение 3 мин до 4 раз в сутки.

Во-вторых, можно смешать целебное масло с обычным и нанести над бровями и вокруг носа. Или третий вариант — налить масла в специальный диффузор, который распространит его по всей комнате.

Но в такой терапии есть ограничение — на определенные виды масел может быть аллергия, и стоит остерегаться подделок. Что же касается остальных осложнений от коронавируса, то врачи говорят одно: умеренная физическая активность — лучшее возвращение к норме.

Дыхательная гимнастика хотя бы раз в день — уже доставит немало кислорода в ваш организм. Конечно, не следует забывать и о правильном питании, сне и витаминах.

Covid-19 в Киеве

Из-за критической ситуации с коронавирусом с 5 апреля в Киеве действуют строгие ограничения. Это сделано для уменьшения скорости распространения заболевания.

Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, но вполне возможно, что будут продлены