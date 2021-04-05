В Киеве с 5 по 16 апреля будет действовать жесткий карантин. Его ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Полный список ограничений во время локдауна в Киеве с 5 апреля — смотрите на Фактах ICTV.
Как будет работать общественный транспорт и метро
До 16 апреля весь общественный транспорт, а именно маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть он будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.
Спецпропуска — это не проездной билет, поэтому за проезд все равно надо платить. Но, например, пассажиров столичной подземки просят пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы избежать очередей и скопления людей.
Без спецпропуска в общественный транспорт попасть будет невозможно. Так, на входах в станции метро будут дежурить полицейские и дежурные по станции, которые будут проверять пассажиров и запускать только тех, у кого есть разрешение.
Что закрывают полностью
С 5 до 16 апреля не будут работать:
- школы (переходят на дистанционное обучение) и детские сады;
- кинотеатры, театры, музеи и концертные залы;
- торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых и зоомагазинов, аптек и магазинов бытовой химии.
Также будет запрещено проводить продуктовые ярмарки, массовые мероприятия, быть зрителям на спортивных соревнованиях и проводить богослужения, если расстояние в храме меньше, чем 10 кв. м на одного человека.
Как будет работать почта
Все почтовые отделения Укрпочты и Новой почты, которые находятся в Киеве, с 5 по 16 апреля будут работать без изменений. Вместе с тем не стоит забывать, что в помещения будут пускать только посетителей в масках.
Также нужно соблюдать дистанцию и избегать очередей в отделениях или около него.
Будут ли работать банки
Поскольку банки также относятся к критической инфраструктуре, то они с 5 по 16 апреля будут работать без изменений. Хотя киевлян призывают по возможности выполнять необходимые операции онлайн.
Также стоит учесть, что с началом эпидемии отделения банков ежедневно делают перерыв в работе для того, чтобы проветрить и продезинфицировать помещение. Обычно, это занимает до часа времени.
Что будет работать, но с ограничениями
До 16 апреля кафе и рестораны закрыты, но они продолжат делать доставку и выдавать заказы на вынос. Также будут работать АЗС, но без кафе.
Салоны красоты с 5 апреля продолжат принимать посетителей, но только по записи.
Где нужно быть в масках
Поскольку в Киеве действуют усиленные ограничения и столица находится в красной зоне карантина, то в масках нужно быть не только в общественных местах и транспорте, но и:
- в учреждениях здравоохранения и образования;
- в подземных переходах;
- на остановках общественного транспорта;
- других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию не менее 1 метра.
* Территории общественного пользования — это:
- Памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие парки.
- Рекреационные зоны.
- Сады.
- Памятники культурного и исторического наследия.
- Площади, бульвары, проспекты.
- Улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки.
- Пляжи.
- Кладбища.
В то же время в парках и скверах Министерство здравоохранения разрешило находиться без масок, но все равно нужно соблюдать дистанцию.