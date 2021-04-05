В Киеве с 5 по 16 апреля будет действовать жесткий карантин. Его ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Полный список ограничений во время локдауна в Киеве с 5 апреля — смотрите на Фактах ICTV.

Как будет работать общественный транспорт и метро

До 16 апреля весь общественный транспорт, а именно маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть он будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Спецпропуска — это не проездной билет, поэтому за проезд все равно надо платить. Но, например, пассажиров столичной подземки просят пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы избежать очередей и скопления людей.

Без спецпропуска в общественный транспорт попасть будет невозможно. Так, на входах в станции метро будут дежурить полицейские и дежурные по станции, которые будут проверять пассажиров и запускать только тех, у кого есть разрешение.

Что закрывают полностью

С 5 до 16 апреля не будут работать:

школы (переходят на дистанционное обучение) и детские сады;

кинотеатры, театры, музеи и концертные залы;

торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых и зоомагазинов, аптек и магазинов бытовой химии.

Также будет запрещено проводить продуктовые ярмарки, массовые мероприятия, быть зрителям на спортивных соревнованиях и проводить богослужения, если расстояние в храме меньше, чем 10 кв. м на одного человека.

Как будет работать почта

Все почтовые отделения Укрпочты и Новой почты, которые находятся в Киеве, с 5 по 16 апреля будут работать без изменений. Вместе с тем не стоит забывать, что в помещения будут пускать только посетителей в масках.

Также нужно соблюдать дистанцию ​​и избегать очередей в отделениях или около него.

Будут ли работать банки

Поскольку банки также относятся к критической инфраструктуре, то они с 5 по 16 апреля будут работать без изменений. Хотя киевлян призывают по возможности выполнять необходимые операции онлайн.

Также стоит учесть, что с началом эпидемии отделения банков ежедневно делают перерыв в работе для того, чтобы проветрить и продезинфицировать помещение. Обычно, это занимает до часа времени.

Что будет работать, но с ограничениями

До 16 апреля кафе и рестораны закрыты, но они продолжат делать доставку и выдавать заказы на вынос. Также будут работать АЗС, но без кафе.

Салоны красоты с 5 апреля продолжат принимать посетителей, но только по записи.

Где нужно быть в масках

Поскольку в Киеве действуют усиленные ограничения и столица находится в красной зоне карантина, то в масках нужно быть не только в общественных местах и транспорте, но и:

в учреждениях здравоохранения и образования;

в подземных переходах;

на остановках общественного транспорта;

других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

* Территории общественного пользования — это:

Памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие парки.

Рекреационные зоны.

Сады.

Памятники культурного и исторического наследия.

Площади, бульвары, проспекты.

Улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки.

Пляжи.

Кладбища.

В то же время в парках и скверах Министерство здравоохранения разрешило находиться без масок, но все равно нужно соблюдать дистанцию.