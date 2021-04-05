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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Два региона Украины в шаге от красной зоны: где могут усилить карантин

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине еще два региона могут попасть в красную зону карантина.

Карантин

Такой прогноз озвучил министр Кабмина Олег Немчинов.

— Харьковская и Хмельницкая области. Но там Минздрав проводит активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрации, — отметил Олег Немчинов.

По его словам, в этих регионах напряженная ситуация с загруженностью коек.

— Этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели, — пояснил министр.

В то же время пока введение полного локдауна во всей стране не обсуждается, добавил он.

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Карантин в Украине

По состоянию на 5 апреля 10 регионов Украины и Киев находятся в красном уровне эпидопасности.

В желтом — только один.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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