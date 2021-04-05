Одужав від коронавірусу, але все ще хворий – у такій ситуації опиняються тисячі українців, хто переніс хворобу. Попри те, що тест негативний, історія може лише починатись.

У так би мовити другого раунду хвороби навіть назва з’явилась – постковідний синдром. Його логіка проста – там, де тонко, там і рветься.

Сімейний лікар Олеся Гетьман зазначає, серед усіх, хто перехворів на коронавірус, близько 20% мають ускладнення. Тобто у кожного п’ятого хвороба стає ледь не хронічною. У мережі це явище назвали довгим ковідом.

Загроза з’являється тоді, коли її вже не очікуєш. Від чого ж це залежить? Умовно причини виникнення ускладнень поділяють на три типи: органічні ураження, коли вірус фізично ушкоджує внутрішні органи та навіть мозок. Надмірна відповідь імунної системи, що викликає запалення. А також тромбози судин.

Європейські вчені попередньо встановили, що ризик ускладнень у жінок більший, ніж у чоловіків. Чутливими є люди середнього віку, а також з хронічними захворюваннями, як то діабет, вади серця або легенів.

Ізраїльський лікар Борис Бриль розповідає, що в Ізраїлі для постковідних створили спеціальні центри допомоги. Тоді як у нас лікують ускладнення переважно як звичайні захворювання. А тому українці шукають рішення в інтернеті. У соцмережах групи постковідників налічують по кілька десятків тисяч учасників.

Лікарі вважають, що мало не половина ускладнень викликані психосоматикою. Це коли від пережитого стресу люди самі собі вигадують хвороби. Серед дійсно фізичних наслідків може бути, наприклад, втрата нюху. Адже доведено, що коронавірус ушкоджує нервові закінчення нюхових рецепторів, відновлення яких може тривати до півтора року. А от запахи можна повернути швидше – за допомогою ароматерапії.

Варіантів ароматерапії кілька. Найпростіший – просто понюхати баночку зі спеціальною олією впродовж 3 хв до 4 разів на добу.

По-друге, можна змішати цілющу олію зі звичайною і нанести над бровами та навколо носа. Або ж третій варіант – накрапати олії в спеціальний дифузор, який розповсюдить її по всій кімнаті.

Але у такої терапії є обмеження – на певні види олій може бути алергія, і варто остерігатись підробок. Що ж стосується решти ускладнень від коронавірусу, то лікарі говорять одне: помірна фізична активність – найкраще повернення до норми.

Дихальна гімнастика хоча б раз на день – вже доставить чимало кисню у ваш організм. Звісно, не слід забувати і про правильне харчування, сон та вітаміни.

Covid-19 в Києві

Через критичну ситуацію з коронавірусом з 5 квітня в Києві діють суворі обмеження. Це робиться для зменшення швидкості поширення захворювання.

Обмеження триватимуть щонайменше до 16 квітня, але цілком можливо, що будуть продовжені.