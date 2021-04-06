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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Ужгороде возобновил работу общественный транспорт

Региональная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области разрешила со вторника, 6 апреля, возобновить работу общественного транспорта в Ужгороде.

Транспорт в Ужгороді

Об этом сообщил в соцсети мэр города Богдан Андреев.

По его словам, разрешены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на городских автобусных маршрутах, но исключительно на местах для сидения.

— Водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно, — отметил он.

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Пост Андрїва

Жесткий локдаун в Ужгороде длится уже месяц – с 7 марта. Сколько он еще будет продолжаться — неизвестно.

В городе не работают кафе и рестораны (кроме адресной доставки и заказы на вынос), торговые центры и другие развлекательные заведения.

Фото: Богдан Андріїв

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