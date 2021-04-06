Региональная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области разрешила со вторника, 6 апреля, возобновить работу общественного транспорта в Ужгороде.

Об этом сообщил в соцсети мэр города Богдан Андреев.

По его словам, разрешены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на городских автобусных маршрутах, но исключительно на местах для сидения.

— Водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно, — отметил он.

Жесткий локдаун в Ужгороде длится уже месяц – с 7 марта. Сколько он еще будет продолжаться — неизвестно.

В городе не работают кафе и рестораны (кроме адресной доставки и заказы на вынос), торговые центры и другие развлекательные заведения.

Фото: Богдан Андріїв