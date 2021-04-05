Карантин в Киеве в апреле 2021: как столица соблюдает ограничения

С 5 апреля в Киеве начал действовать усиленный карантин. Одно из его ограничений предусматривает, что в общественный транспорт теперь пускают только пассажиров, имеющих спецпропуска.

Из-за новых ограничений в столице образовался транспортный коллапс: на дорогах с утра были пробки, а цены на такси выросли до заоблачных. Что происходит в Киеве в первый день локдауна — читайте на Фактах ICTV.

Пробки на дорогах

В первый день усиленного карантина пробки в Киеве составляют 5 баллов, утром были 8. В частности, наиболее загруженными были проспекты Победы (район метро Житомирская, Святошин, Нивки, Шулявская) и Академика Глушкова (метро Теремки, Ипподром).

Также сложно было проехать по проспекту Бажана, в частности, в районе метро Вырлица, Харьковская, Позняки, Осокорки, а также по проспектам Соборности и Броварском в районе метро Лесная, Черниговская, Дарница.

Ситуация на остановках и в метро

В метро Киева пассажиров пускают только по спецпропускам. На входе их проверяют полицейские и дежурные по станции. Очевидцы также публиковали видео, на которых видно, что метро перевозит минимальное количество пассажиров, вагоны полупустые.

На остановках общественного транспорта также дежурят мобильные группы полицейских, которые контролируют, чтобы автобусы, троллейбусы, маршрутки, трамваи не были переполнены.

Хотя киевляне сообщают, что не во всех районах столицы водители маршруток тщательно проверяют спецпропуска. Так, на Позняках можно проехать и без них.

Хотя столичные власти уже отреагировали на такие сообщения и заявили, что ситуацию исправят органы контроля.

В целом департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тыс. специальных пропусков. По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, из- за большого количества заявок дополнительно допечатали еще 100 тыс.

5 апреля должны выдать еще 63 тыс. пропусков. Прежде всего их получат медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные. Также он добавил, что 5 апреля на маршруты вышли более 1 130 единиц транспорта.

Между тем полиция проверяет не только общественный транспорт, но и патрулирует лесопарковые зоны и другие общественные места, где возможно скопление людей.



















Заоблачные цены на такси, пробки и полупустое метро: как Киев соблюдает карантин / 5 фотографий

Как получить пропуск на транспорт

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры (ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, второй этаж, тел.: 044-366-63-36, e-mail: dti@ kmda.gov.ua).

В письме нужно указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адрес и район Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Для того, чтобы не наткнуться на мошенников, после получения спецпропуска его лучше проверить. В документе должны быть:

название предприятия (учреждения), организации;

фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте;

мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения;

срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте — до 16 апреля 2021 года.

Заоблачные цены на такси

Из-за такой ситуации с транспортом такси Киеве в утренний час пик резко повысили цены, которые выросли в три раза. Так, на дальние расстояния по городу, например, с Оболони в сторону Позняков, стоимость поездки доходила и до 630 грн.

А на маршрутах, стоимость которых обычно составляла 75-90 грн, цены выросли от 280 до 380 грн.

В то же время сервис Uber Shuttle в Киеве с 5 апреля вообще приостановил работу на время локдауна. Но пользователям, которые имели активный пакет Shuttle, автоматически продлят срок его действия.

Как украинцы реагируют на ограничения

В сети локдаун в Киеве стал поводом не только для возмущений, но и для шуток. Преимущественно пользователи шутят о том, что время сменить профессию на несколько недель и стать водителем такси.

Также люди возмущаются, когда видят фото почти пустых салонов маршруток и вагонов метро. Ведь доехать на работу на такси по таким ценам не каждому по карману. Да и не все могут получить спецпропуска, чтобы воспользоваться общественным транспортом.



















Заоблачные цены на такси, пробки и полупустое метро: как Киев соблюдает карантин / 5 фотографий

Статистика заболеваемости в Киеве

Между тем после выходных количество больных коронавирусом в столице уменьшилось. По состоянию на 5 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 458 человек. С начала пандемии в столице было зарегистрировано 167 668 случаев коронавируса.

За сутки госпитализировали 61 больного. Еще 409 пациентов попали в больницы с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Кроме того, за сутки здесь сделали только 130 прививок от коронавируса, от начала прививочной кампании — 23 629.

Продлят ли карантин в Киеве после 16 апреля

Решение о продлении усиленного карантина в Киеве после 16 апреля будут принимать на следующей неделе.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, сейчас местные власти следят за динамикой распространения коронавируса в столице, уровнем госпитализации и уровнем занятых коек с кислородом.