Изменится ли ситуация на фронте после обострения и чего добивается этим Россия

В СМИ распространяется информация о том, что на этой неделе состоятся переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Неудивительно, что после разговора президента России Владимира Путина с Меркель и Макроном, обсудить ситуацию на Донбассе хочет и Зеленский.

Сейчас для Украины это одна из важнейших проблем на повестке дня, ведь эскалация конфликта продолжается с января 2021 года. А после недавней концентрации войск РФ на границе с Украиной приходится с новой силой активизировать переговоры и искать пути деэскалации ситуации.

Факты ICTV рассказывают, что известно о переговорах Зеленского с Меркель и Макроном и как они могут повлиять на ситуацию на Донбассе.

Возможность разговора

Разговор Зеленского с другими лидерами стран-участников нормандского формата сейчас является достаточно логичным шагом для Украины. Хотя бы ввиду того, что на прошлой неделе состоялся разговор Путина, Меркель и Макрона, во время которого поднимался вопрос обострения на Донбассе.

По информации СМИ, такой разговор должен был состояться сразу после переговоров с главой РФ, однако что-то пошло не так.

С одной стороны – довольно странно, если подобное обсуждалось еще до разговора с Путиным. Тогда в любом случае в графиках лидеров государств должно было быть выделено время на проведение разговора.

Перенос разговора был бы обоснованным, если бы один из его участников не мог присутствовать из-за возникновения чрезвычайных обстоятельств в государстве, однако на тот момент никаких подобных событий не происходило.

С другой стороны – причиной отсрочки переговоров могла стать “замечательная” привычка Путина опаздывать и вести переговоры, отклоняя тезис о какой-либо ответственности России относительно соблюдения взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

К сожалению, мы не можем точно сказать, как шли переговоры, но если предположить, что глава РФ затягивал время, то неудивительно, что переговоры с Зеленским перенесли, ведь без предварительного обсуждения ситуации с Путиным они бы вряд ли имели смысл.

Факты ICTV обратились в пресс-службу Офиса президента, чтобы получить подтверждение или опровержение информации о встрече, но на момент публикации материала ответа так и не получили.

В то же время, политический и военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что эти переговоры должны состояться.

— Президент Украины инициировал консультации Нормандской четверки после обострения на фронте на прошлой неделе. К большому сожалению, Франция и Германия проигнорировали просьбу президента Зеленского… Должна состояться дискуссия. Я хочу верить, что Украина подготовится и донесет нашу позицию и наше видение выполнения Минских соглашений, – говорит эксперт.

Переговоры без результата

Несмотря на то, что Зеленский собирается провести переговоры с Меркель и Макроном, вряд ли они будут иметь какой-то результат в ближайшем будущем.

Даже несмотря на сохранение позиции по поддержке Украины и режима прекращения огня, конструктивные переговоры невозможны без участия Украины и России.

По словам журналиста Юрия Бутусова, переговоры Зеленского с лидерами Франции и Германии никоим образом не повлияют на ситуацию на фронте и на границе с РФ.

— Путин пытается запугать Зеленского и Ермака возможностью разрыва контактов и неуправляемой ситуацией на Донбассе, что приведет к потере влияния Ермака и серьезной дискредитации Зеленского, который поставил себе целью мир любой ценой. И сейчас Путин использует эти ошибки президента Украины, чтобы продемонстрировать полный провал мирного урегулирования, – высказывает мнение Бутусов.

Создается впечатление, что Франция и Германия выступают своеобразной “почтовой совой”, которая только передает послания обеим сторонам и пытается найти компромисс.

Однако без прямого согласования позиций ситуация на Донбассе точно никуда не продвинется.

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Коваленко заявил, что нужно не забывать о том, кому именно сейчас выгодно обострение конфликта.

— Идею эскалации для дальнейшего разрешения кризиса в интересах России продвигает в первую очередь Минобороны РФ и непосредственно его глава Сергей Шойгу, который был главным лоббистом вмешательства России в карабахский конфликт 2020 года, а сейчас является лоббистом силового решения ситуации на Донбассе… Для другого лагеря в лице ФСБ и СВР эскалация менее привлекательная, поскольку замороженный конфликт и распил выделяемых на метастазы “русского мира” бюджетных средств им нравится больше, – объясняет Коваленко.

Конечно же, не только желаниями Минобороны РФ обусловливается данная эскалация. Россия неоднократно показывала, что в состоянии экономического и политического спада готова найти себе врагов, чтобы “объединить народ” и заставить его еще немного потерпеть.

Что-то подобное мы видели в Крыму и в Сирии, однако на тот момент у России было намного больше “лишних” средств, нежели сейчас.

— Выгоды России в том, что в условиях экономического спада, когда надо усилить доверие к власти, доверие к Путину, нужен вариант какого-то, желательно экономного с точки зрения российских граждан, но решительного ответа и помощи российским гражданам, получившим российские паспорта. В случае какой-то провокации со стороны украинских военных он может рассматриваться в качестве маленькой победоносной войны, – высказал в эфире Настоящего времени российский политолог Николай Петров.

Основой предстоящего разговора должна стать позиция РФ, которую услышали Меркель и Макрон во время переговоров с Путиным, и обсуждение возможной встречи представителей Украины и России, ее формат, а также основные вопросы.

— Я думаю, нужно поставить три важных вопроса (во время переговоров, – Ред.). Первый – прекращение огня, второй – отвод тяжелого вооружения и войск с последующим постепенным разведением. И третий – миротворческая миссия. Расширение миссии ОБСЕ на Донбассе и привлечение миротворческой миссии ООН, ЕС или полицейской миссии ОБСЕ, – высказывает мнение Мусиенко.

Даже несмотря на то, что мы уже давно не рассчитываем на договоренности с РФ, переговорный процесс на высшем уровне нужно активизировать, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и еще раз подчеркнуть преданность перемирию и завершению войны исключительно дипломатическим путем.

Но нужно не забывать и о том, что Зеленский с начала президентской каденции рассматривал альтернативные методы завершения войны. Если переговоры с руководством РФ потерпят неудачу, то Украина может начать переговоры со своими партнерами в этом направлении.

Давление ради изменений

Всем давно понятно, что пока Кремль не будет выполнять своих обязательств на Донбассе, ни о каком урегулировании ситуации нельзя говорить, ведь если есть договоренность прекратить огонь, то его должны прекратить все, а не только украинские военные.

Если Россия не хочет соблюдать договоренности самостоятельно, то Украина должна делать все, чтобы принудить ее к этому.

И для этого, частично, нужны и контакты с нашими международными партнерами. Хотя переговоры с Меркель и Макроном вряд ли что-то решат в этом вопросе, было бы интересно узнать хотя бы о перспективах новых санкций.

Германия до сих пор заинтересована в достройке российского Северного потока-2, но если бы она ввела ограничения на достройку газопровода из-за обострения ситуации на Донбассе, то возможно и РФ пошла бы на уступки.

Однако немецкие санкции не единственные, которые могут заставить Россию выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта. Евросоюз и США также могли бы сыграть роль в этом процессе.

Пока представитель Евросоюза по иностранным делам Джозеф Борель лишь подтвердил дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Да, это позитивный сигнал, но не понятно, в чем он будет выражаться. А вот с США давно идут переговоры о том, чтобы ввести новые санкции против РФ.

Мы уже увидели первые шаги к этому в начале 2021 года, но сейчас есть понимание – этого недостаточно, чтобы Россия села за стол переговоров.

Россия прекрасно понимает, в каком случае западные партнеры Украины значительно расширят свои пакеты санкций. Речь идет об открытом наступление РФ и, как следствие, значительном обострении на востоке нашей страны.

Однако и Россия не собирается сидеть сложа руки и ждать новых санкций или давления Запада. Недавно мы увидели фейк о гибели ребенка на Донбассе, якобы в результате действий ВСУ.

И хотя большинство украинцев понимают, что это очередной виток российской пропаганды, для России это повод для того, чтобы поднять на международной арене вопрос выполнения Украиной своих обязательств на Донбассе.

А в худшем случае – сделать это причиной для дальнейшей эскалации.

— Вывод (фейка – Ред.) на федеральный уровень, вплоть до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может говорить о том, что именно эта трагедия в ближайшее время будет использоваться, чтобы создавать предпосылки для эскалации на оккупированной территории… Я бы этот фейк сравнил с поводом для начала Первой мировой войны… Аналогичная ситуация может возникнуть и на Донбассе, потому что гибель этого ребенка будет очень часто и масштабно использоваться российской пропагандой, чтобы акцентировать внимание на том, что “ВСУ убивают детей”, нужно с этим что-то делать, – говорит военный эксперт.

Маневры и вторжения

Возможно, еще одним вопросом на повестке дня во время разговора неполного состава “норманди” станет обсуждение ситуации на границе Украины с РФ.

Для нашей страны очень важно знать, насколько реальной сегодня является перспектива вторжения, ведь в России до сих пор придерживаются пропагандистской линии о том, что ее шаги – это ответ на “провокации Киева и его партнеров”.

Нужно понимать: угроза вполне реальна. Профессор Киево-Могилянской академии Тарас Кузьо считает, что РФ может повторить грузинский сценарий 2008 года.

— Путин, скорее всего, хочет расставить ловушку, которую он устроил президенту Грузии Михеилу Саакашвили в 2008 году, когда провокации со стороны Южной Осетии привели к вхождению грузинских военных в сепаратистский регион. Это дало России повод для военного вмешательства “для защиты своих граждан”, – высказал мнение Кузьо в AtlanticCouncil.

Для России это не новый инструмент давления, но сейчас стягивание войск наблюдается не только на территории РФ.

— Риски вторжения есть, хотя бы потому, что РФ накапливает силу с севера, востока и юга – с аннексированного Крыма, Беларуси и своей территории. Они подтягивают тылы… Но, по моему мнению, Россия по-прежнему использует это все как способ давления, чтобы помешать Украине двигаться в НАТО, сдерживать наши внешнеполитические стремления и чтобы выполнить Минские соглашения так, как это видит РФ, – объясняет Мусиенко.

Бутусов также склоняется к мнению, что в ближайшее время Украине не стоит ожидать полномасштабного вторжения России, поскольку наша разведка проводит хорошую работу по мониторингу маневров российских войск, в том числе на границе.

— РФ не готова к расширению зоны боевых действий и их повышенной интенсивности. Но обстрелы на фронте могут вестись более активно. Это рискованно для России, ведь у нее меньше сил на Донбассе, меньше способности. Она не может туда направлять регулярные войска, поскольку это будут иметь тяжелые политические последствия для Путина, – объясняет журналист.

Но есть у России и свой сухопутный контингент, который с одной стороны не входит в состав регулярной российской армии, с другой – действует в интересах государства-агрессора.

И вот его использование достаточно опасно для Украины, ведь нам тяжело сказать, насколько далеко зайдет Россия. Она может как просто наращивать обстрелы, так и перейти к более агрессивной фазе.

— Если его (российский сухопутный контингент, – Ред.) использовать по максимуму, нынешнего потенциала РФ достаточно для того, чтобы в “горячем” режиме проводить боевые действия. ВКС РФ выполняет разведывательные операции в районе Таганрога с непосредственным направлением на юго-восток Украины, в частности Мариуполь. Есть опасения по поводу того, что вынашивается план по прокладыванию сухопутного коридора с материковой части РФ через Украину к оккупированному Крыму, – рассуждает о ситуации на Донбассе Коваленко.

Да, в случае чего Украина сможет дать отпор, ведь ВСУ подготовлены гораздо лучше, чем в 2014 году, однако это не значит, что не нужно реагировать на передвижения врага.

Кроме того, это непременно приведет к введению новых санкций из-за невыполнения РФ своих обязательств по Минским соглашениями и эскалации ситуации.

Переговоры Зеленского с Меркель и Макроном вряд ли приведут к прекращению нарушений режима перемирия, однако могут стать одним из первых шагов в этом направлении.

Необходимо возобновить переговоры с РФ на высшем уровне, поскольку для нас важно не оставлять попыток остановить огонь на Востоке Украины.

Конечно же, все будет зависеть от России, ведь Украина не раз демонстрировала намерения завершить войну на Донбассе.

Однако если сейчас не удастся договориться с РФ, то, возможно, нашему государству придется искать другие пути решения конфликта, о чем уже давно говорят власти.