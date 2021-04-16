Favbet представил ребрендинг, разработанный Banda

Компания Favbet решила изменить отношение общества к индустрии азартных игр (гэмблингу), которая в Украине переживает системные изменения, связанные с легализацией игорного бизнеса.

К работе привлекли креативное агентство Banda, совместная работа продолжалась полгода. Креативные команды презентовали новое позиционирование Favbet, в основе которого европейский подход — отношение к игре, как к развлечению, а не к способу заработка.

Специалисты Banda вдохновлялись идеей, Favbet — это не просто гэмблинговая платформа, а компания, которая делает спорт зрелищным, а клиентский опыт от игры — уникальным.

Именно эта идея отражена в стратегии, позиционировании и новом визуальном стиле. Продолжением ребрендинга станет новая информационная кампания с ключевым сообщением: Будь внутри игры.



В основе рестайлинга — цвета, которые с компанией более 20 лет, но стали насыщенными и современными. Обновленный логотип более динамичный и гибкий. Креативная команда использовала два противоположных шрифта.

— Такое визуальное решение символизирует противостояние, являющиеся основой спортивных соревнований, — объясняют в Banda.

В Favbet отмечают, что они ответственная компания, выступающая за культуру беттинга (ставок на спортивные события) и ожидают положительные изменения в отношении общества к игровому бизнесу.

В начале апреля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию компании, владеющей популярным букмекерским брендом Favbet.

Favbet работает в нескольких странах и является партнером многих спортивных команд и соревнований. Начиная с сезона 2019/20, украинская Премьер-лига официально называется Favbet Лига.