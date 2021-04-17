В Украине 20-22 апреля ухудшится погода. Новый циклон принесет больше осадков и понижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Но ухудшение погоды ожидается не только на следующей неделе.

Так, по словам синоптика, в воскресенье, 18 апреля, в Украине также не стоит ожидать потепления. В большинстве областей днем ​​столбики термометров будут показывать +10-14°C. На севере страны и северо-востоке будет холоднее — до +7-12°C.

— Ближайшей ночью во многих областях — заморозки! Разве что циклон с дождями прикроют от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, возможно, Житомирскую и Ровенскую области, — говорит Диденко.

На остальной территории Украины осадков 18 апреля не ожидается. А вот в Киеве воскресенье будет влажным и прохладным. Местами ожидается дождь, днем ​​около +10-11°C.

Погода на апрель и май

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического института, погода в Украине в апреле и мае будет неустойчивой.

Весна в этом году затяжная, поэтому стоит ожидать не одну волну холода и тепла. Учитывая это, синоптики прогнозируют, что погода в апреле и мае будет меняться каждые 4-5 дней.