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Факты / Погода
Людмила Грубник |

Не одна волна холода: какой будет погода в Украине в апреле и мае

Погода в Украине в апреле и мае 2021 года будет неустойчивой, погодные условия будут постоянно меняться.

весна

Такой прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

— Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас — каждые 4-5 дней смена погоды, — отметила Вазира Мартазинова.

По ее словам, полноценная весна уже пришла в Украину, однако неустойчивость погоды не дает это почувствовать.

— Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми, — добавила синоптик.

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Погода в Украине на Пасху

По прогнозам синоптиков, погода на Пасху 2021 будет прохладной.

Не стоит ждать, что и третий весенний месяц порадует теплом.

Подробнее о погоде на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Обозреватель

Фото: Depositphotos

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