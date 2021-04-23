Вечірка у розпал карантину: Слуга народу покарає Тищенка штрафом

Партія Слуга народу покарає депутата Миколу Тищенка через вечірку в честь дня народження його дружини під час суворого карантину.

У четвер, 22 квітня, відбулося засідання фракції у режимі онлайн, на якому депутати обговорили ситуацію та заслухали пояснення колеги. У результаті було ухвалено рішення покарати Миколу Тищенка штрафом. Планується, що він сплатить найвище грошове стягнення, яке передбачає законодавство.

Остаточне рішення щодо покарання ухвалить політична рада Слуги народу.