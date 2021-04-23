PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Вечірка у розпал карантину: Слуга народу покарає Тищенка штрафом

Микола Тищенко

Партія Слуга народу покарає депутата Миколу Тищенка через вечірку в честь дня народження його дружини під час суворого карантину.

У четвер, 22 квітня, відбулося засідання фракції у режимі онлайн, на якому депутати обговорили ситуацію та заслухали пояснення колеги. У результаті було ухвалено рішення покарати Миколу Тищенка штрафом. Планується, що він сплатить найвище грошове стягнення, яке передбачає законодавство.

Остаточне рішення щодо покарання ухвалить політична рада Слуги народу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка