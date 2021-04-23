В Украину прибыла партия вакцины против коронавируса от AstraZeneca

В пятницу, 23 апреля, в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи.

Страна получила более 367 тыс. доз вещества в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщает Министерство здравоохранения.

— Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп — людей в возрасте 65+, — сообщили в Минздраве.

Кроме того, ее получат те, кому должны сделать прививки второй дозой вакцины AstraZeneca.

Источник: Минздрав

Фото: Минздрав