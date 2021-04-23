До України прибула партія вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca

У п’ятницю, 23 квітня, до України прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca виробництва Південної Кореї.
Країна отримала понад 367 тис. доз речовини у межах глобальної ініціативи COVAX, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
– Цю партію, яку доправили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп – людей віком 65+, – повідомили у МОЗ.
Крім того, її отримають ті, кому мають зробити щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca.
Джерело: МОЗ
Фото: МОЗ
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