Игорь Гладковский получил обвинительный акт по делу хищений в Укроборонпроме — САП

Фигурант резонансного дела хищения в Укроборонпроме Игорь Гладковский получил обвинительный акт. На днях его направят в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что Игоря Гладковского не задерживали: он самостоятельно пришел в прокуратуру.

По неофициальной информации, ночью 26 апреля вместе со своим отцом Игорь Гладковский прилетел в Украину рейсом из Франкфурта.

На посту в аэропорту Борисполь их остановили пограничники на 5-7 минут, но потом отпустили.

Уголовное производство в отношении Игоря Гладковского открыто по ч.2 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины.

Хищение в Укроборонпроме

На прошлой неделе, 21 апреля, НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск.

Следствие установило, что чиновник реализовал схему по поставкам контрабандных товаров предприятиям Укроборонпрома с использованием ООО Оптимумспецдеталь в 2015-2017 годах.

Отмечается, что в результате махинаций Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли.

Речь идет о сумме 950 тыс. гривен.

Другим фигурантом дела о хищении в Укроборонпроме является Андрей Рогоза — владелец предприятия Оптимумспецдеталь.

После начала расследования отца Игоря Олега Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО.