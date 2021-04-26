Ігор Гладковський отримав обвинувальний акт у справі розкрадання в Укроборонпромі – САП

Фігурант резонансної справи розкрадання в Укроборонпромі Ігор Гладковський отримав обвинувальний акт. Днями його направлять до суду.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що Ігоря Гладковського не затримували: він самостійно прийшов до прокуратури.

За неофіційною інформацією, вночі 26 квітня разом зі своїм батьком Ігор Гладковський прилетів до України рейсом з Франкфурта.

На посту в аеропорту Бориспіль їх зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але згодом відпустили.

Кримінальне провадження щодо Ігоря Гладковського відкрито за ч.2 ст.369-2 (Зловживання впливом) КК України.

Розкрадання в Укроборонпромі

Минулого тижня, 21 квітня, НАБУ оголосило Ігоря Гладковського в розшук.

Слідство встановило, що чиновник реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам Укроборонпрому з використанням ТОВ Оптимумспецдеталь у 2015-2017 роках.

Зазначається, що внаслідок махінацій Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку. Йдеться про суму 950 тисяч гривень.

Іншим фігурантом справи про розкрадання в Укроборонпромі є Андрій Рогоза – власник підприємства Оптимумспецдеталь.

Після початку розслідування батька Ігоря Олега Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.