США готовы присоединиться к Крымской платформе — Госдеп

США готовы присоединиться к Крымской платформе — мирной украинской инициативе, направленной на возвращение полуострова.

По мнению Госдепартамента, такой шаг поможет деоккупации украинского полуострова, который был аннексирован Россией весной 2014 года.

— Вашингтон приветствует новую инициативу Украины и ожидает продолжения двухстороннего сотрудничества, — заявили в ведомстве.

В Госдепе подтвердили поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины, включая исключительную морскую экономическую зону вокруг Крыма.

Крымская платформа — новый консультативный и координационный орган. Он создан для повышения эффективности международного давления на РФ для деоккупации полуострова.

Украина активно призывает другие страны присоединиться к инициативе. Подготовительная работа к первому саммиту Крымской платформы, который должен состоятся 23 августа в Киеве, уже ведется.

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Этот вопрос уже обсуждался с главами внешнеполитических ведомств Польши, Румынии, Турции и Грузии. Кроме того, в рамках Парламентской Ассамблеи НАТО прошло Учредительное заседание группы поддержки Крымской платформы.

Путин и Крымская платформа

Президент РФ Владимир Путин шантажирует глав союзных России государств с требованием отказаться от участия в Крымской платформе.

Как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Россия раздражена недавним визитом Владимира Зеленского в Турцию.

По его мнению, решение Москвы об ограничении полетов в Турцию связанно с возможным присоединением Анкары к Крымской платформе.