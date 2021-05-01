Траты на чартер – излишни: в ПЦУ рассказали, когда получат Благодатный огонь

Благодатный огонь будет доставлен в Украину в воскресение, 2 мая.

Около 10 утра святыню привезут в Михайловский собор, рассказал замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря.

По его словам, во время пандемии коронавируса церковь не может себе позволить тратить лишние деньги на аренду чартерного рейса.

— Благодатный огонь будет доставлен в Киев обычным самолетом. При этом очевидно, что сущность Пасхи не должна сосредотачиваться на распространении Святого Света, ведь православие не является религией огнепоклонников, — подчеркнул Заря.

Замглавы внешних связей ПЦУ добавил, что традиция скорейшей транспортировки Благодатного огня возникла с развитием регулярного авиасообщения.

Он также напомнил, что в древности паломники доставляли огонь в свои страны по нескольку месяцев.

Схождение Благодатного огня

В Иерусалиме 1 мая прошла церемония схождения Благодатного огня в храме Воскресения Христова .

Представители Греческой, Иерусалимской и Армянской православных церквей проводят совместное богослужение каждую Страстную Субботу

В ходе церемонии священники выносит с Гроба Господня зажженные свечи.

Источник: Facebook Евстратий Заря