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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Витрати на чартер – зайві: в ПЦУ розповіли, коли отримають Благодатний вогонь

Витрати на чартер – зайві: в ПЦУ розповіли, коли отримають Благодатний вогонь

Благодатний вогонь буде доставлений в Україну в неділю, 2 травня.

Близько 10 ранку святиню привезуть до Михайлівського собору, розповів заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

За його словами, під час пандемії коронавірусу церква не може собі дозволити витрачати зайві кошти на оренду чартерного рейсу.

– Благодатний вогонь доставлять до Києва звичайним літаком. При цьому очевидно, що сутність Великодня не має зосереджуватися на поширенні Святого Світла, адже православ’я не є релігією людей, що поклоняються вогню, – підкреслив Зоря.

Заступник голови зовнішніх зв’язків ПЦУ додав, що традиція якнайшвидшого транспортування Благодатного вогню виникла з розвитком регулярного авіасполучення.

Він також нагадав, що в давнину паломники доставляли вогонь до своїх країн по декілька місяців.

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Сходження Благодатного вогню

В Єрусалимі 1 травня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню в храмі Воскресіння Христового.

Представники Грецької, Єрусалимської і Вірменської православних церков проводять спільне богослужіння кожну Страсну Суботу

В ході церемонії священики виносить з Гробу Господнього запалені свічки.

Джерело: Facebook Євстратій Зоря

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