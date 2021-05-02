Как Украина отпраздновала Пасху 2021 во время карантина

2 мая верующие отмечают светлый церковный праздник Пасху. Во время празднования произошло немало различных событий. Факты ICTV рассказывают, как украинцы праздновали Пасху во время карантина.
Богослужения в храмах
Всего в мероприятиях в честь Пасхи приняли участие более 743 тыс. шраждан. Ночные и утренние церковные богослужения в Украине прошли спокойно.
Пасхальные богослужения проводили в более 12 тыс. храмах во всех регионах страны. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тыс. правоохранителей и чрезвычайников.
Преимущественно украинцы придерживались карантина. Однако в полицию все же поступило не менее 35 сообщений о возможных нарушениях в разных уголках Украины.
Правоохранители во время Пасхи составили пять админпротоколов, среди них один за нарушение карантинных ограничений.
Пожары на Пасху
На праздники возрастает количество пожаров — чаще всего из-за нарушения правил безопасного обращения с огнем. Пасхальная ночь, к сожалению, не стала исключением.
Всего в ходе Пасхи произошел 241 пожар в жилом секторе. Во время возгорания погибли трое украинцев и пострадали четыре человека.
Также не обошлось в Пасхальную ночь без пожаров на природе — произошло 66 возгораний на площади 31,49 га. Преимущественно горела трава, камыш и сухостой на открытой территории.
Благодатный огонь из Иерусалима
В Михайловский Златоверхий собор привезли Благодатный огонь из самого Иерусалима. В церковный храм его доставил курьер местной почтовой службы.
Внутри здания находилось одновременно немного людей, верующие преимущественно освящали куличи на улице и таким способом пытались придерживаться всех карантинных ограничений.
Также в Михайловском соборе по случаю праздника открыли выставку Украинская фарфоровая писанка.