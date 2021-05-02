2 мая верующие отмечают светлый церковный праздник Пасху. Во время празднования произошло немало различных событий. Факты ICTV рассказывают, как украинцы праздновали Пасху во время карантина.

Богослужения в храмах

Всего в мероприятиях в честь Пасхи приняли участие более 743 тыс. шраждан. Ночные и утренние церковные богослужения в Украине прошли спокойно.

Пасхальные богослужения проводили в более 12 тыс. храмах во всех регионах страны. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тыс. правоохранителей и чрезвычайников.

Преимущественно украинцы придерживались карантина. Однако в полицию все же поступило не менее 35 сообщений о возможных нарушениях в разных уголках Украины.

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Правоохранители во время Пасхи составили пять админпротоколов, среди них один за нарушение карантинных ограничений.

Пожары на Пасху

На праздники возрастает количество пожаров — чаще всего из-за нарушения правил безопасного обращения с огнем. Пасхальная ночь, к сожалению, не стала исключением.

Всего в ходе Пасхи произошел 241 пожар в жилом секторе. Во время возгорания погибли трое украинцев и пострадали четыре человека.

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Также не обошлось в Пасхальную ночь без пожаров на природе — произошло 66 возгораний на площади 31,49 га. Преимущественно горела трава, камыш и сухостой на открытой территории.

Благодатный огонь из Иерусалима

В Михайловский Златоверхий собор привезли Благодатный огонь из самого Иерусалима. В церковный храм его доставил курьер местной почтовой службы.







Как Украина отпраздновала Пасху 2021 во время карантина / 2 фотографии

Внутри здания находилось одновременно немного людей, верующие преимущественно освящали куличи на улице и таким способом пытались придерживаться всех карантинных ограничений.

Также в Михайловском соборе по случаю праздника открыли выставку Украинская фарфоровая писанка.