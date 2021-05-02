2 травня віряни відзначають світле церковне свято Великдень. Під час святкування відбулося чимало різних подій. Факти ICTV розповідають, які українці святкували Великдень під час карантину.

Богослужіння у храмах

Загалом у заходах на честь Великодня взяли участь понад 743 тис. громадян. Нічні та ранкові церковні богослужіння в Україні пройшли спокійно.

Пасхальні богослужіння проводили у понад 12 тис. храмах в усіх регіонах країни. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 30 тис. правоохоронців та надзвичайників.

Переважно українці дотримувалися карантинних обмежень. Проте до поліції все ж надійшло щонайменше 35 повідомлень про можливі порушення у різних куточках України.

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Правоохоронці під час Великодня склали п’ять адмінпротоколів, серед них один за порушення карантинних обмежень.

Пожежі на Великдень

На свята зростає кількість пожеж – найчастіше через порушення правил безпечного поводження із вогнем. Великодня ніч, на жаль, не стала винятком.

Загалом під час Великодня сталася 241 пожежа у житловому секторі. Під час загорання загинуло троє українців та постраждали чотири особи.

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Також не обійшлося у Великодню ніч без пожеж на природі – відбулося 66 загорань на площі 31,49 га. Переважно горіла трава, очерет та сухостій на відкритій території.

Благодатний вогонь з Єрусалиму

До Михайлівського Золотоверхого собору привезли Благодатний вогонь з самого Єрусалиму. До церковного храму його доставив кур’єр місцевої поштової служби.







Як Україна відсвяткувала Великдень 2021 під час карантину / 2 фотографии

Всередині будівлі перебувало одночасно небагато людей, віряни переважно освячували паски на вулиці та у такий спосіб намагалися дотримуватися всіх карантинних обмежень.

Також у Михайлівському соборі з нагоди свята відкрили виставку Українська порцелянова писанка.