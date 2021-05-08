Пандемия коронавируса изменила весь мир. В частности, уже более года Украина борется с опасным заболеванием и пытается сохранить здоровье граждан.

По этой причине в мире и Украине вводят новые противоэпидемические ограничения, чтобы сдержать распространение Covid-19. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 8 мая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 мая, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 8 710 новых случаев коронавируса. В частности заболели 374 ребенка и 193 медработника. За все время пандемии в Украине заболел 2 114 138 человек и провели 9 633 983 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (753), а также в Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

С 8 мая из красной зоны вышел последний регион — Сумская область. Сейчас в Украине нет красных зон карантина — страна вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Однако пока, к сожалению, мир не может полностью преодолеть опасное заболевание, поэтому в Минздраве призывают украинцев продолжать соблюдать правила противоэпидемической безопасности, чтобы сохранить свое здоровье.

Коронавирус в мире

В Индии установили новый ежедневный рекорд смертности от коронавируса. В стране впервые за сутки зафиксировали более 4 тыс. смертельных исходов.

Европейский союз подписал новый контракт на покупку еще на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer против Covid-19 на 2021-2023 года.

Папа Римский обратился к народу перед предстоящим мероприятием Vax Live, чтобы поддержать отказ от патентов на вакцины против коронавируса для увеличения поставок в более бедные страны. Таким способом Папа Римский поддержал призыв Джо Байдена отказаться от прав на интеллектуальную собственность для Covid-19 вакцин.

Крупные производители лекарств категорически против этого шага, поскольку они заявляют, что это создаст прецедент, который может поставить под угрозу будущие инновации, и настаивают на том, что этот шаг не ускорит производство.

В Пакистане ввели новые ограничения на поездки в туристические места во время Курбан-байрама, чтобы предотвратить вспышку коронавируса во время мусульманского религиозного праздника.

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