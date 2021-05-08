Пандемія коронавірусу змінила весь світ. Зокрема вже понад рік Україна бореться з небезпечним захворюванням та намагається зберегти здоров’я громадян.

З цієї причини у світі та Україні запроваджують нові протиепідемічні обмеження, щоб стримати поширення Covid-19. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 8 травня.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 травня, за останню добу на території України зафіксували 8 710 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 114 138 осіб та провели 9 633 983 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (753), а також у Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

З 8 травня з червоної зони вийшов останній регіон – Сумська область. Нині в Україні немає червоних зон карантину – країна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Проте поки, на жаль, світ не може цілком подолати небезпечне захворювання, тож у МОЗ закликають українців продовжувати дотримуватися правил протиепідемічної безпеки, щоб зберегти своє здоров’я.

Коронавірус у світі

В Індії встановили новий щоденний рекорд смертності від коронавірусу. У країні вперше за добу було зафіксовано понад 4 тис. смертей.

Європейський союз підписав новий контракт на покупку ще на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer проти Covid-19 на 2021-2023 роки.

Папа Римський звернувся до народу перед майбутнім заходом Vax Live, щоб підтримати відмову від патентів на вакцини проти коронавірусу для збільшення постачання у бідніші країни. Таким способом Папа Римський підтримав заклик Джо Байдена відмовитися від прав на інтелектуальну власність для Covid-19 вакцин.

Великі виробники ліків категорично проти цього кроку, оскільки вони заявляють, що це створить прецедент, який може поставити під загрозу майбутні інновації, та наполягають на тому, що цей крок не прискорить виробництво.

У Пакистані запровадили нові обмеження на поїздки в туристичні місця під час Курбан-байраму, щоб запобігти спалаху коронавірусу під час мусульманського релігійного свята.

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