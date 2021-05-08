Погода на 8 мая в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 8 мая в Украине будет по-весеннему теплой, во всех регионах, кроме Запада и столицы, ожидаются дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 8 мая — в материале Фактов ICTV.

На Востоке во всех областях пройдут дожди: ночная температура до 8°, днем ​​до 22°.

На Западе тепло и без осадков: дневная температура составит до 14°, ночью до 5°.

На Юге ожидаются теплые дожди: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 21°, ночью до 8°.

На Севере преимущественно солнце, дожди ожидаются на Черниговщине и Сумщине: днем ​​местами до 15°, ночью до 8°.

В Центре облачно, дожди ожидаются во всех областях: ночью до 8°, днем ​​до 15°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 15° днем, вечером столбик термометра опустится до 8°.

Погода в мае

Согласно прогнозам синоптиков, погода в мае в Украине будет ожидаемо теплой.

Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 15-18°, в горах — 11-13°.

Эти показатели на 1-1,5° выше средних многолетних значение.