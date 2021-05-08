Погода на 8 травня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 8 травня в Україні буде по-весняному теплою, в усіх регіонах, окрім Заходу і столиці, очікуються дощі.

Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 8 травня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході в усіх областях пройдуть дощі: нічна температура до 8°, вдень до 22°.

На Заході тепло і без опадів: денна температура становитиме до 14°, вночі до 5°.

На Півдні очікуються теплі дощі: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 21°, вночі до 8°.

На Півночі переважно сонце, дощитиме на Чернігівщині і Сумщині: вдень подекуди до 15°, вночі до 8°.

У Центрі хмарно, дощі очікуються у всіх областях: вночі до 8°, вдень до 15°.

У Києві синоптики прогнозують до 15° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 8°.

Погода в травні

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в травні в Україні буде очікувано теплою.

Середня місячна температура прогнозується на рівні +15-18°, у горах – +11-13°.

Ці показники на 1-1,5° вищі за середні багаторічні значення.