15 мая в Киеве и Николаевской области проходит Пробное внешнее независимое оценивание. В этом году его перенесли из-за жесткого локдауна в этих регионах.

Начало в 11.00, допуск к пунктам тестирования продлится с 10.15 до 10.50. Опаздывать нельзя, иначе не допустят.

Выпускники в этих регионах сегодня пишут тесты по тому предмету, на который зарегистрировались, чтобы проверить свои знания перед основой сессией.

Участники пробного ВНО 2021 имеют право с 15 до 18 мая вносить ответы на задания теста на специальный сервис по определению результатов.

Сами результаты будут известны уже 19 мая.

Чтобы попасть в пункт тестирования, участникам нужно иметь:

документ, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО;

приглашение-пропуск;

защитную маску, желательно — маленькие дезинфекторы;

две-три ручки с черными чернилами, а также прозрачная бутылка с водой.

В то же время еще до выхода из дома необходимо проверить свое самочувствие на наличие симптомов ОРВИ и измерить температуру. Если они есть, оставайтесь дома.

Это не помешает участию в пробном тестировании, поскольку все материалы можно загрузить на специальный сервис, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Основная сессия ВНО 2021

Выпускники 2021 гола будут проходить ВНО максимум по пяти предметам. Основная сессия продлится с 21 мая по 15 июня.

Главные предметы — украинский язык, математика, иностранный язык или история Украины (на выбор).

Результаты тестирования появятся в электронных кабинетах участников до 30 июня.

Все, что должны знать выпускники о ВНО 2021 и нюансах вступительной кампании — читайте на Фактах ICTV.