15 травня у Києві та Миколаївській області проходить пробне Зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року його перенесли через жорсткий локдаун у цих регіонах.

Початок об 11.00, допуск до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50. Запізнюватися не можна, інакше не допустять.

Випускники у цих регіонах сьогодні пишуть тести з того предмета, на який зареєструвалися, аби перевірити свої знання перед основою сесією.

Учасники пробного ЗНО 2021 мають право з 15 до 18 травня вносити відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів.

Самі результати будуть відомі вже 19 травня.

Щоб потрапити до пункту тестування, учасникам потрібно мати:

документ, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;

запрошення-перепустку;

захисну маску, бажано – маленькі дезінфектори;

дві-три ручки з чорним чорнилом, а також прозора пляшка з водою.

Водночас ще до виходу з дому необхідно перевірити своє самопочуття на наявність симптомів ГРВІ та поміряти температура. Якщо вони є, залишайтеся вдома.

Це не завадить участі у пробному тестуванні, оскільки всі матеріали можна завантажити до спеціального сервісу, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Основна сесія ЗНО 2021

Випускники 2021 року проходитимуть ЗНО максимум з п’яти предметів.

Основна сесія триматиме з 21 травня до 15 червня.

Головні предмети – українська мова, математика, іноземна мова або історія України (на вибір).

Результати тестуваня з’являться в електронних кабінетах учасників до 30 червня.

Усе, що мають знати випускники про ЗНО 2021 та нюанси вступної кампанії – читайте на Фактах ICTV.