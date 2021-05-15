15 травня у Києві та Миколаївській області проходить пробне Зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року його перенесли через жорсткий локдаун у цих регіонах.
Початок об 11.00, допуск до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50. Запізнюватися не можна, інакше не допустять.
Випускники у цих регіонах сьогодні пишуть тести з того предмета, на який зареєструвалися, аби перевірити свої знання перед основою сесією.
Учасники пробного ЗНО 2021 мають право з 15 до 18 травня вносити відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів.
Самі результати будуть відомі вже 19 травня.
Щоб потрапити до пункту тестування, учасникам потрібно мати:
- документ, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;
- запрошення-перепустку;
- захисну маску, бажано – маленькі дезінфектори;
- дві-три ручки з чорним чорнилом, а також прозора пляшка з водою.
Водночас ще до виходу з дому необхідно перевірити своє самопочуття на наявність симптомів ГРВІ та поміряти температура. Якщо вони є, залишайтеся вдома.
Це не завадить участі у пробному тестуванні, оскільки всі матеріали можна завантажити до спеціального сервісу, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.
Основна сесія ЗНО 2021
Випускники 2021 року проходитимуть ЗНО максимум з п’яти предметів.
Основна сесія триматиме з 21 травня до 15 червня.
Головні предмети – українська мова, математика, іноземна мова або історія України (на вибір).
Результати тестуваня з’являться в електронних кабінетах учасників до 30 червня.
Усе, що мають знати випускники про ЗНО 2021 та нюанси вступної кампанії – читайте на Фактах ICTV.