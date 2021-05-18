Утром 18 мая к дому городского головы Киева Виталия Кличко пришли вооруженные правоохранители. В это время Кличко был на тренировке, предварительная причина визита — проведение обысков.

— Сегодня утром поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. В 7 утра они пришли: двери были закрыты, никого нет. В 7.30 я был в спортивном зале. Я не готов комментировать. С чем это связано? Не секрет, что проходят совещания в Офисе президента по поводу Кличко, — комментирует ситуацию мэр Киева.

Позже правоохранители объяснили, что действительно пришли в дом с обысками, однако дело не касается Виталия Кличко. Следственные действия проводятся в другой квартире по поводу фальсификации нефтепродуктов. Несмотря на это, мэр Киева убежден, что силовики пришли именно к нему.

— Я поднялся, посмотрел, там бабушки живут — они в прошлом работники оперного театра. Я знаю, что такие люди малоимущие, и у меня вопрос был к правоохранителям — почему вы проводите здесь обыски.

По словам Кличко, силовики объяснили, что квартиру якобы арендуют преступники.

— То, что произошло сегодня, более чем психологическим давлением я не могу назвать.

Масштабные обыски в Киеве

Недавно правоохранители провели масштабные обыски в Киеве, в частности в департаментах Киевской городской администрации. Следственные действия также проходили в компаниях, сотрудников которых подозревают в причастности к коррупционным схемам.

В течение двух дней силовики вручили подозрения 11 лицам — среди них есть действующие чиновники.