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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Пришли не к Кличко: СБУ прокомментировала обыски в доме мэра Киева

ВІталій Кличко

Пресс-служба Службы безопасности Украины прокомментировала визит правоохранителей в дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. В СБУ объяснили, что дело не касается городского головы.

В доме проводят следственные действия в рамках уголовного производства по фальсификации нефтепродуктов. Кроме того, обыски сейчас проходят в разных локациях.

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