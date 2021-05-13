Масштабные обыски в Киеве: подозрения в коррупции объявлено 11 лицам

Прокуратура Киева совместно с другими силовыми органами провела масштабные обыски в департаментах КГГА и офисах компаний, чиновники которых причастны к коррупционным схемам по завладению средствами столичного и государственного бюджетов.

Как результат — за два дня следственных действий в помещениях коммунальных предприятий, департаментов мэрии, офисах подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов объявлено подозрение 11 лицам. Среди них и действующие чиновники.

Обыски проводились в Киевзеленстрое, Спецжилфонде, в корпорации Киевавтодор, Киевгорсвет, а также в департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.

Незаконное завладение бюджетными средствами, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, незаконные поборы с предпринимателей, крышевание нелегального бизнеса — главные статьи в пределах открытых уголовных производств.

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А обыски проводились для сбора доказательной базы — изъятия первичных финансовых документов и черновых записей.

В столичной прокуратуре рассказали, что делали это одновременно по всем направлениям работы, чтобы избежать утечки информации в раскрытии махинаций с государственными средствами.

Обыски в офисе Укравтодора

12 мая сотрудники столичной прокуратуры провели обыски в офисе коммунальной корпорации Киевавтодор. Причина — уклонение от уплаты налогов при ремонте столичных дорог на сумму более 18 млн грн.

Следственные действия проводились также в помещениях компании, которая регулярно побеждала в тендерах на ремонт дорог, поскольку ее руководители были в сговоре с должностными лицами корпорации.