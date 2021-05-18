Обшуків не було: до будинку Кличка прийшли правоохоронці

Вранці 17 травня до будинку міського голови Києва Віталія Кличка прийшли озброєні правоохоронці. У цей час Кличко був на тренуванні, попередня причина візиту – проведення обшуків.
– Сьогодні зранку надійшла інформація, що озброэні люди увірвались у підїзд. О 7 ранку вони прийшли: двері буди закриті, нікого нема. О 7.30 я був у спортивному залі. Я не готовий коментувати. З чим це пов’язано? Не таємниця, що проходять наради в Офісі президента щодо Кличка, – коментує ситуацію мер Києва.
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