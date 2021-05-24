За годы моратория у Украины украли земли почти на два полуострова Крым — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях, которые понесло государство, пока действовал мораторий на землю.

В частности, глава государства отметил, что у страны фактически украли землю территорией почти в два полуострова Крым.

— За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое, — заверил президент во время форума Украина 30. Земля.

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Закон о рынке земли

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Документ отменяет мораторий на землю, который действовал все это время в Украине.

Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Но до 1 января 2024 года он будет действовать только для физических лиц. Юридические лица смогут покупать землю в собственность только с 2024 года.

Кроме того, согласно закону, на первом этапе запуска будет уменьшена максимальная концентрация земли для физических лиц — до 100 га в одни руки.