За роки мораторію в України вкрали землі майже на два півострови Крим – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати, яких зазнала держава, поки діяв мораторій на землю.

Зокрема, глава держави зазначив, що у країни фактично вкрали землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим.

– За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше, – запевнив президент під час форуму Україна 30. Земля.

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Закон про ринок землі

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. Документ скасовує мораторій на землю, який діяв весь цей час в Україні.

Ринок землі в Україні повинен запрацювати з 1 липня 2021 року. Але до 1 січня 2024 року він діятиме тільки для фізичних осіб. Юридичні особи зможуть купувати землю у власність тільки з 2024 року.

Крім того, відповідно до закону, на першому етапі запуску буде зменшена максимальна концентрація землі для фізичних осіб – до 100 га в одні руки.