Следующий саммит Украина-ЕС состоится осенью. Об этом сообщила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева.

– На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий cаммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года, – отметила в своем Telegram-канале представитель Украины в ПАСЕ.

Саммит лидеров стран НАТО

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не пригласят на саммит 14 июня.

По его словам, саммит продлится всего один день, поэтому в нем примут участие только страны-союзники.

Представителей стран-партнеров из Украины и Грузии из-за нехватки времени в Брюссель решили не приглашать.

Согласно сообщению вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, на саммите в Брюсселе должны были рассмотреть вопрос о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Однако впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал предположение, что вопрос предоставления Украине ПДЧ не рассмотрят во время саммита.

Подробнее о том, что будут обсуждать на саммите лидеров стран НАТО, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мария Мезенцева