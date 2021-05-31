Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Стала известна дата проведения саммита Украина-ЕС

Саміт Україна-ЄС

Следующий саммит Украина-ЕС состоится осенью. Об этом сообщила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева.

– На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий cаммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года, – отметила в своем Telegram-канале представитель Украины в ПАСЕ.

Саммит лидеров стран НАТО

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не пригласят на саммит 14 июня.

По его словам, саммит продлится всего один день, поэтому в нем примут участие только страны-союзники.

Представителей стран-партнеров из Украины и Грузии из-за нехватки времени в Брюссель решили не приглашать.

Согласно сообщению вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, на саммите в Брюсселе должны были рассмотреть вопрос о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Однако впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал предположение, что вопрос предоставления Украине ПДЧ не рассмотрят во время саммита.

Подробнее о том, что будут обсуждать на саммите лидеров стран НАТО, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мария Мезенцева

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка