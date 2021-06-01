В течение ночи 1 июня больше всего дождей выпало в Запорожской области. Так, метеостанция Ботиево зафиксировала 60 мм осадков.

В Мелитополе осадков выпало вдвое меньше, однако в результате непогоды упали несколько деревьев, около десяти улиц остались без электроэнергии, а в местном детсаду протекла крыша.

Сейчас, сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, над Югом Украины царит циклон.

Дождливая и ветреная погода наблюдается в южных, некоторых центральных и восточных областях.

Такая ситуация сохранится в этих регионах до конца суток, отмечают синоптики.

По прогнозу в первый день лета, 1 июня, грозовые дожди обойдут только Север и Запад страны.

Поваленные деревья и потоп в детсаду: последствия циклона 1 июня / 3 фотографии

Штормовое предупреждение в Украине

1 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение на территории южных и частично центральных регионов страны.

В течение дня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидают ливни, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности (желтый).

2 июня возможно поднятие уровня воды на реке Днестр и в районе города Залещики Тернопольской области, однако без негативных последствий.

Источник: Укргидрометцентр, ria-m.tv

Фото: Укргидрометцентр, ria-m.tv