Протягом ночі 1 червня найбільше дощів випало в Запорізькій області. Так, метеостанція Ботієве зафіксувала 60 мм опадів.

У Мелітополі опадів випало вдвічі менше, однак унаслідок негоди впали кілька дерев, близько десяти вулиць залишились без електроенергії, а в місцевому дитсадку протік дах.

Наразі, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі, над Півднем України панує циклон.

Дощова та вітряна погода спостерігається в південних, деяких центральних та східних областях.

Така ситуація збережеться в цих регіонах до кінця доби, зазначають синоптики.

За прогнозом у перший день літа, 1 червня, грозові дощі оминуть лише Північ і Захід країни.

Повалені дерева та потоп у дитсадку: наслідки циклону 1 червня / 3 фотографии

Штормове попередження в Україні

1 червня в Україні оголошено штормове попередження на території південних та частково центральних регіонів країни.

Протягом дня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікують зливи, грози та пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий).

2 червня можливе підняття рiвня води на річці Днiстер і в районі міста Залiщики Тернопiльської області, проте без негативних наслідків.

Джерело: Укргідрометцентр, ria-m.tv

Фото: Укргідрометцентр, ria-m.tv